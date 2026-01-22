Зеленський прибув до Швейцарії, де зустрінеться з Трампом

Президент України Володимир Зеленський зранку 22 січня прибув до Швейцарії, де візьме участь у щорічних зборах Всесвітнього економічного форуму та зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом, повідомив Офіс президента.

Близько 14:00 за київським часом мають розпочатися переговори з американським лідером, а на 15:30 запланований основний виступ глави української держави в Давосі.

«Також президент візьме участь у панельному засіданні International Advisory Council for Ukraine's Recovery. В рамках заходу Володимир Зеленський зустрінеться із представниками енергетичних компаній», – ідеться в повідомленні.

21 січня під час виступу на щорічних зборах Всесвітнього економічного форуму Дональд Трамп заявив про готовність зустрітися в Давосі з Зеленським. В Офісі президента після цього заявили, що Володимир Зеленський перебуває в Києві.

Президент України Володимир Зеленський про плани відвідати щорічні збори Всесвітнього економічного форуму в Давосі не повідомляв. 20 січня він говорив про складну енергетичну ситуацію в Україні і пов’язував можливість візиту до Швейцарії з готовністю документів про співпрацю зв Сполученими Штатами та іншими партнерами, зокрема, в питанні протиповітряного захисту.

Україну в Давосі з перших днів щорічних зборів представляла делегація на чолі з головою Офісу президента Кирилом Будановим. Член делегації Рустем Умєров повідомив, що українська делегація в Давосі провела зустрічі з спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. За його словами, основні теми – економічний розвиток, відновлення після війни та безпекові гарантії.

Зустріч представників України з Стівом Віткоффом відбулася напередодні його запланованої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві в четвер. Минулого тижня агентство Bloomberg повідомляло, що Стів Віткофф та зять президента Трампа Джаред Кушнер планують візит до Москви та зустріч із Путіним цього місяця.

17 січня українська делегація зустрілася з представниками США в Маямі, де обговорювали, як повідомлялось, економічну допомогу до 800 мільярдів доларів.

Цей план, який мав стати економічною складовою ширшого пакету мирних угод, обговорюваного США, Україною та Європою, передбачає довгострокову підтримку Києва у відновленні та відбудові після можливого припинення вогню. Його підписання планували оголосити на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Але, за даними джерел видання Financial Times, незгода Європи з ініціативами президента США Дональда Трампа щодо придбання Гренландії та створення Ради миру призвела до відкладення підписання пакету економічної допомоги Україні на 800 мільярдів доларів (відомий як «план процвітання»).