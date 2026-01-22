Доступність посилання

В Офісі президента підтвердили, що Зеленський прямує до Давосу

Президент України Володимир Зеленський прямує до Давосу у Швейцарії, повідомили в Офісі президента України.

Раніше моніторингові ресурси повідомляли, що літак президента України вилетів із польського аеропорту, ймовірно, до Швейцарії. Також видання Bloomberg повідомило, що Зеленський летить до Давосу для зустрічі з Трампом.

