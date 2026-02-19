У Вашингтоні промовою Трампа розпочалося засідання Ради миру

У Вашингтоні в Інституті миру імені Дональда Трампа вранці 19 лютого відкрилося перше засідання Ради миру, створеної з ініціативи президента США Дональда Трампа.

Захід розпочався з промови самого Трампа. Американський лідер оголосив про виділення понад 7 мільярдів доларів на відновлення Сектора Гази, відзначивши Азербайджан, Казахстан та Узбекистан серед донорів такої допомоги.

У президії, де є вільне місце для глави американської держави, сидять віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та спеціальні посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Наступним пунктом у програмі засідання Ради миру є круглий стіл, у якому візьмуть участь Марко Рубіо, Стів Віткофф, Джаред Кушнер, посол США в ООН Майк Волц та колишній прем’єр-міністр Великої Британії Тоні Блер.

На засідання Ради миру приїхали делегації із понад 20 країн. Серед них король Бахрейну Хамад бін Іса Аль Халіфа, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президент Азербайджану Ільхам Алієв, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв та інші світові лідери.

Рада миру спочатку замислювалася саме як орган для управління Сектором Гази після війни відповідно до мирного плану Трампа, але згодом стало зрозуміло, що президент США бачить його новим міжнародним органом зі значно ширшими повноваженнями.

22 січня на щорічних зборах Всесвітньому економічному форумі у Давосі Трамп підписав статут Ради миру. Його головою став він сам, а за довічне членство у Раді країнам пропонується внести по одному мільярду доларів. На церемонії підписання разом із Трампом були лідери інших держав, які увійшли до Ради, переважно із країн Близького Сходу і Південної Америки, а також прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільгам Алієв.