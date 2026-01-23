ЄС має «серйозні сумніви» щодо cтатуту Ради миру Трампа – Кошта

Європейські лідери мають серйозні сумніви щодо статуту Ради миру президента США Дональда Трампа, але готові співпрацювати з Вашингтоном, заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта.



«Ми маємо серйозні сумніви щодо низки елементів статуту Ради миру, що стосуються її повноважень, управління та сумісності з Статутом ООН», – заявив президент Європейської ради після саміту лідерів ЄС у Брюсселі.

Водночас, за його словами, Євросоюз готовий співпрацювати зі США у впровадженні «комплексного плану миру для Гази, в рамках якого Рада миру виконуватиме свою місію як перехідна адміністрація».



Як пише пише агенція AFP, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив журналістам після саміту, що його країна «відхилила» запрошення взяти участь у роботі цього органу.

Також ключові союзники США, включаючи Францію та Велику Британію, висловили сумніви. Лондон висловив стурбованість щодо включення до неї Росії, яка розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в 2022 році.

Президент США Дональд Трамп створив Раду миру. У Давосі 22 січня відбулася церемонія підписання статуту Ради миру.

На церемонії були присутні лідери з Бахрейну, Марокко, Аргентини, Вірменії, Азербайджану, Бельгії, Болгарії, Єгипту, Угорщини, Індонезії, Йорданії, Казахстану, Косово, Монголії, Пакистану, Парагваю, Катару, Саудівської Аравії, Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів та Узбекистану. Усі вони погодилися приєднатися до Ради.

Серед інших країн, які заявили про готовність приєднатися, є Білорусь, Ізраїль та В’єтнам. Жодна з п’яти постійних членів Ради Безпеки ООН, окрім США, не була присутня, хоча всі були запрошені приєднатися.

Росія заявила, що готова сплатити внесок за постійне членство в Раді миру в розмірі одного мільярда доларів, використовуючи активи, які були заморожені через повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році.

Новий орган спочатку був зосереджений на реалізації угоди про припинення війни між Ізраїлем та Газою, схваленої резолюцією 2803 Ради Безпеки ООН у листопаді 2025 року, але Дональд Трамп заявив, що він працюватиме над забезпеченням миру в усьому світі.

В опублікованому статуті організації йдеться, що її роль буде ширшою, і вона вирішуватиме конфлікти у світі загалом. Це викликало побоювання дипломатів та опонентів Трампа, які припускають, що Рада створюється, щоб підмінити ООН.



