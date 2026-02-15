Члени Ради миру зобов’язалися виділити понад 5 мільярдів доларів на відновлення Гази – Трамп

Держави, які стали членами створеної Дональдом Трампом Ради миру, виділять понад п’ять мільярдів доларів на гуманітарну допомогу та відновлення Сектора Гази, оголосив сам президент США 15 лютого.

«19 лютого 2026 року до мене знову приєднаються члени Ради миру в Інституті миру імені Дональда Дж. Трампа у Вашингтоні, округ Колумбія, де ми оголосимо, що держави-учасниці зобов'язалися виділити понад п’ять мільярдів доларів на гуманітарну допомогу та відновлення Гази, а також надіслати тисячі співробітників до Міжнародних сил стабілізації та місцевої поліції для підтримання безпеки та миру для жителів Гази», – написав Трамп у мережі Truth Social.

Які країни виділять гроші та в якій пропорції, Трамп не уточнив. Він додав, що Рада миру стане «найзначнішим міжнародним органом в історії», і для нього «велика честь бути її головою».

Рада миру спочатку замислювалася саме як орган для управління Сектором Гази після війни відповідно до мирного плану Трампа. Проте згодом стало зрозуміло, що президент США бачить його новим міжнародним органом зі значно ширшими повноваженнями.

22 січня на щорічних зборах Всесвітнього економічного форуму в Давосі Трамп підписав статут Ради миру. Його головою став він сам, а за довічне членство у Раді країнам пропонується внести по одному мільярду доларів. На церемонії підписання разом із Трампом були лідери інших держав, які увійшли до Ради, переважно країн Близького Сходу і Південної Америки, а також прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільгам Алієв.