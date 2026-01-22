Зеленський і Трамп. Діалог у Давосі. Яка користь?

Термінова зустріч Трампа і Зеленського у Давосі

Президент США Дональд Трамп заявив у Давосі 22 січня, що його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським була «дуже гарною», а його послання очільнику Росії Путіну полягає в тому, що війна в Україні має закінчитися.

Президент Володимир Зеленський розповів, що його зустріч із президентом США Дональдом Трампом 22 січня у Давосі була «хорошою», і наголосив на важливості післявоєнних гарантій безпеки Україні від Сполучених Штатів.

«Діалог, можливо, непростий, але сьогодні він був позитивним – цього достатньо»

Серед тем, які порушувалися, – нарощення допомоги Україні задля посилення її спроможностей захищатися від російських обстрілів:

«Росія використовує близько 500 іранських безпілотників щодня, і десятки балістичних ракет. Щодо систем, які нам дали партнери, – звичайно, вони могли б дати нам більше. І я знову розмовляв сьогодні з президентом Трампом про це. Сподіваюся, це були мої останні слова – запам’ятовуються всім же лише вони. Тож мої останні слова, кілька разів адресовані президенту Трампу, стосувалися того, щоб не забували про протиповітряну оборону. Про «Патріоти»

Зустріч в ОАЕ

Президент України також анонсував тристоронні контакти в Об’єднаних Арабських Еміратах після зустрічі посланців президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера в Кремлі з російським лідером Володимиром Путіним.

«Думаю, що це буде перша тристороння зустріч в Еміратах, вона відбудеться завтра і післязавтра… Росіяни повинні бути готові до компромісів, тому що всі повинні бути готові, не лише Україна. І це важливо для нас, тому ми побачимо, який буде результат», – зазначив Зеленський, не уточнюючи, чи зустріч передбачатиме одночасні переговори трьох сторін, чи окремі переговори американської сторони з українською і російською.

Президент наголосив, що «це краще, ніж взагалі не мати жодного діалогу»:

«Ми перебуваємо у скрутному становищі, але росіяни також у скрутному становищі… Втрати Росії найбільші з усіх, що вони коли-небудь мали. Просто ділюся з вами реальною статистикою: 35 000 убитих на місяць»

Пізніше, спілкуючись із журналістами в Давосі, Зеленський уточнив, що від української сторони в зустрічах в ОАЕ 23 і 24 січня братимуть участь секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, а також начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, бо «військові мають бути присутні».

Одразу після зустрічі Трампа і Зеленського представники США рушають до Путіна, про що домовлятимуться? Що саме США запропонували Україні? Що вирішуватиме створена Рада миру і що робитиме у ній Путін? Чи наближає розмова Трампа і Зеленського завершення війни? І чи будуть підписані документи про мир?

Про це дивіться у програмі Свобода Live:

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко в етері Радіо Свобода (проєкт Свобода Live) сказав, що на його думку війна в цьому році навряд чи завершиться і закликав українців готуватися до «марафону».

«Я, на превеликий жаль, не дуже вірю, що в цьому році припиняться бойові дії або припиниться війна. Треба бути готовими до серйозного «марафону». Треба робити все можливе в нашій ситуації, щоб боротися як найдовше», – сказав Олександр Мережко.

Відповідаючи на запитання, що залишилося за лаштунками зустрічі президентів України і США у Давосі, Мережко заявив про «глухий кут» у переговорному процесі.

«Головні питання залишаються такими, як і були. Пан Віткофф наполягає на виведення українських військ з території Донецької області. Можливо, відбувається обговорення питання про так звані гарантії безпеки, які на сьогодні виглядають, скоріші символічно, ніж якісь реальні гарантії. Скоріше про це йшлося, і це такий глухий кут, по суті».

Водночас він вважає, що Україні й надалі потрібно вести переговори. Депутат називає це – «перегововори заради переговорів».

«Мені здається, нашим завданням на сьогодні є не стільки досягнення результату, тому що він неможливий через позицію Путіна, а скільки політичні дипломатичні цілі пов'язані з тим, щоб Трамп залишався в цьому процесі, щоб він не відмовився від продовження участі в цьому процесі, і ситуація не погіршилася. А по-друге, щоб не дати Путіну шанс звинуватити саму Україну у підриві переговорного процесу», – вважає Мережко.

Він також прокоментував склад української делегації на запланованих тристоронніх перговорах в ОАЕ.

«Я б сказав, що це доволі традиційний склад. Він довів свою ефективністю», – зазначив парламентар.