Трамп оприлюднив послання до Путіна після зустрічі з Зеленським у Давосі

Президент США Дональд Трамп (п) і його український колега Володимир Зеленський, фото ілюстративне
Президент США Дональд Трамп (п) і його український колега Володимир Зеленський, фото ілюстративне

Президент США Дональд Трамп заявив у Давосі 22 січня, що його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським була «дуже гарною», а його послання президенту Росії Володимиру Путіну полягає в тому, що війна в Україні має закінчитися.

Трамп коротко поспілкувався з журналістами після зустрічі із Зеленським, яка, за повідомленнями Білого дому та Офісу президента України, тривала близько години. Вона розпочалася після 14:00 за київським часом і завершилася орієнтовно о 15:10.

Інші подробиці наразі не оприлюднювалися, невдовзі президент України має виступити з промовою на щорічних зборах Всесвітнього економічного форуму.

21 січня під час виступу на щорічних зборах Всесвітнього економічного форуму Дональд Трамп заявив про готовність зустрітися в Давосі з Зеленським. В Офісі президента після цього заявили, що Володимир Зеленський перебуває в Києві.

Президент України Володимир Зеленський про плани відвідати щорічні збори Всесвітнього економічного форуму в Давосі не повідомляв. 20 січня він говорив про складну енергетичну ситуацію в Україні і пов’язував можливість візиту до Швейцарії з готовністю документів про співпрацю зв Сполученими Штатами та іншими партнерами, зокрема, в питанні протиповітряного захисту.

Україну в Давосі з перших днів щорічних зборів представляла делегація на чолі з головою Офісу президента Кирилом Будановим. Член делегації Рустем Умєров повідомив, що українська делегація в Давосі провела зустрічі з спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. За його словами, основні теми – економічний розвиток, відновлення після війни та безпекові гарантії.

Зустріч представників України з Стівом Віткоффом відбулася напередодні його запланованої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві в четвер. Минулого тижня агентство Bloomberg повідомляло, що Стів Віткофф та зять президента Трампа Джаред Кушнер планують візит до Москви та зустріч із Путіним цього місяця.

17 січня українська делегація зустрілася з представниками США в Маямі, де обговорювали, як повідомлялось, економічну допомогу до 800 мільярдів доларів.

Цей план, який мав стати економічною складовою ширшого пакету мирних угод, обговорюваного США, Україною та Європою, передбачає довгострокову підтримку Києва у відновленні та відбудові після можливого припинення вогню. Його підписання планували оголосити на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Але, за даними джерел видання Financial Times, незгода Європи з ініціативами президента США Дональда Трампа щодо придбання Гренландії та створення Ради миру призвела до відкладення підписання пакету економічної допомоги Україні на 800 мільярдів доларів (відомий як «план процвітання»).

