Голова МЗС Оману заявив про «значний прогрес» на переговорах між Іраном і США

Посадовці Сполучених Штатів і Ірану 26 лютого провели в Женеві новий раунд переговорів із ядерної програми за посередництва Омана в ході чергової спроби уникнути великого збройного конфлікту між країнами, що давно ворогують.

Міністр закордонних справ Оману Бадр аль-Бусаїді, який має досвід посередництва в переговорах між двома сторонами, заявив, що побачив «значний прогрес», і що обговорення на технічному рівні відбудуться наступного тижня у Відні.

«Ми відновимо переговори невдовзі після консультацій у відповідних столицях... Я вдячний усім причетним за їхні зусилля: переговірникам, Міжнародному агентству з атомної енергії та нашим господарям – уряду Швейцарії», – написав Бусаїді в соцмережі X.

За даними журналіста видання Axios, посланець Білого дому Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер, які представляли Сполучені Штати в Женеві, були «розчаровані» риторикою іранських чиновників під час ранкової сесії зустрічі.

Ані офіційні особи США, ані іранські чиновники публічно не коментували це питання.

Переговори в Женеві відбуваються після неодноразових погроз Трампа щодо військових дій проти Тегерана, спочатку через жорстоке придушення Іраном масових протестів у січні, а потім через ядерну програму країни.

Світові держави уклали знакову ядерну угоду з Тегераном у 2015 році, щоб запобігти створенню іранської атомної бомби.

Західні економічні санкції на той час були послаблені, але Іран почав відмовлятися від зобов’язань після того, як Трамп, під час свого першого президентського терміну, вийшов з угоди у 2018 році та знову запровадив санкції.



