Трамп у зверненні до Конгресу застеріг Іран: «поширює тероризм, смерть і ненависть»

Президент США Дональд Трамп використав найдовше звернення до Конгресу в історії США, щоб повторити погрозу військових дій проти Ірану, якщо дипломатія зазнає невдачі.

Виступаючи майже годину 50 хвилин, Трамп витратив кілька хвилин на обговорення Ірану, який він представив як пряму і постійну загрозу, а також згадав про військові удари США по країні в червні минулого року.

«Після [операції] «Опівнічний молот» їх попередили, щоб вони не робили спроб відновити свою програму озброєння, зокрема ядерної зброї. Проте вони продовжують починати все спочатку», – сказав він.

«Я віддаю перевагу вирішенню цієї проблеми дипломатичним шляхом, – сказав Трамп. – Але одне можна сказати напевно: я ніколи не дозволю спонсору тероризму номер один у світі, яким вони безумовно є, мати ядерну зброю. Не можна цього допустити».

Його слова пролунали на тлі масштабного нарощування військової сили США на Близькому Сході й напередодні подальших переговорів між США та Іраном, запланованих на 26 лютого. Переговори зосереджені головним чином на ядерній програмі Ірану, яка, як наполягає Тегеран, призначена для мирних, цивільних цілей, таких як виробництво електроенергії.

«Протягом десятиліть політика Сполучених Штатів полягала в тому, щоб ніколи не дозволяти Ірану отримати ядерну зброю. Багато десятиліть», – сказав Трамп.

Згадуючи духовне керівництво Ірану з часів революції 1979 року, він сказав: «З моменту захоплення контролю над цією гордою нацією 47 років тому режим і його кровожерливі посередники поширювали лише тероризм, смерть і ненависть».

Трамп також заявив, що під час нещодавніх протестів іранська влада «вбила, схоже, щонайменше 32 000 протестувальників у власній країні».

Правозахисні групи нарахували близько 7000 смертей, але широко поширена думка, що реальна кількість є значно вищою.

Трамп завершив свої коментарі щодо Ірану попередженням: «Жодна країна ніколи не повинна сумніватися в рішучості Америки. У нас найпотужніша армія на Землі».

Промова стала можливістю для Трампа зосередитися на внутрішній політиці напередодні проміжних виборів у листопаді, але президент США також повторив ключові пріоритети у зовнішній політиці й глобальній безпеці. Протягом промови він неодноразово повертався до центральної теми: відродження Америки.

У той час як промову Трампа республіканці зустріли оплесками стоячи, демократи мовчки сиділи. Десятки з них взагалі бойкотували захід, провівши окремий захід в іншому місці Вашингтона, де вони критикували президента США з низки питань.

«Я не присутній на промові про становище країни сьогодні ввечері, тому що зараз незвичайні часи, і демократи повинні перестати поводитися нормально», – сказав сенатор-демократ Кріс Мерфі.

Другий раунд непрямих переговорів між Іраном і Сполученими Штатами щодо ядерної програми Тегерану завершився в Женеві, Швейцарія, 17 лютого без угоди. «Прогресу досягнуто, але ще є багато деталей для обговорення, – сказав американський чиновник Радіо Свобода. – Іранці заявили, що повернуться протягом наступних двох тижнів із детальними пропозиціями щодо усунення деяких прогалин у наших позиціях».

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив державним ЗМІ своєї країни, що обидві сторони «досягли порозуміння» з ключових питань, але застеріг, що це «не означає, що ми скоро досягнемо угоди».

В інтерв’ю Fox News після завершення переговорів 17 лютого віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Іран «ще не готовий визнати червоні лінії [президента США Дональда] Трампа».

Виступаючи на спеціальній сесії Конференції з роззброєння в Організації Об’єднаних Націй після переговорів зі Сполученими Штатами, Аракчі сказав, що Тегеран «сподівається, що переговори приведуть до сталого й узгодженого рішення, яке може служити інтересам» усіх залучених сторін.

Однак він додав, що Іран «повністю готовий захищатися» від ударів США.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї перед цим відкинув погрози США щодо військових дій. Звертаючись до натовпу прихильників у Тегерані, 17 лютого Хаменеї заявив, що Іран має можливість потопити американські військові кораблі.

Його коментарі пролунали через день після того, як Трамп натякнув на можливість військових дій, якщо дипломатія зазнає невдачі. «Я не думаю, що вони хочуть наслідків відсутності угоди», – сказав Трамп журналістам на борту Air Force One 16 лютого.

13 лютого президент США заявив, що зміна режиму в Ірані буде «найкращим, що може статися».

Звертаючись безпосередньо до Трампа, Хаменеї сказав, що президент США «не зможе» повалити Ісламську республіку.