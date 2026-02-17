Верховний лідер Ірану відкинув погрози США на тлі початку переговорів у Женеві

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї відкинув погрози США щодо військових дій у той час, коли іранські й американські представники розпочинають непрямі переговори щодо ядерної програми Тегерану в Женеві, Швейцарія, 17 лютого.

Переговори, що проводяться за посередництва Оману, мають на меті вирішити багаторічну суперечку щодо ядерної програми Ірану, в той час, як Сполучені Штати продовжують накопичувати сили в Аравійському морі. Президент Дональд Трамп попередив, що невдача у досягненні угоди може призвести до військових ударів.

Звертаючись до натовпу прихильників у Тегерані, 17 лютого Хаменеї заявив, що Іран має можливість потопити американські військові кораблі.

«Що небезпечніше за військовий корабель, то це зброя, яка може відправити його на дно моря», – сказав він.

Його коментарі пролунали через день після того, як Трамп натякнув на можливість військових дій, якщо дипломатія зазнає невдачі.

«Я не думаю, що вони хочуть наслідків відсутності угоди», – сказав Трамп журналістам на борту Air Force One 16 лютого.

«Ми могли б укласти угоду, замість того, щоб відправляти B-2, щоб знищити їхній ядерний потенціал. А нам довелося відправити B-2», – додав він, маючи на увазі бомбардування іранських ядерних об’єктів у червні 2025 року.

13 лютого президент США заявив, що зміна режиму в Ірані буде «найкращим, що може статися».

Звертаючись безпосередньо до Трампа, Хаменеї сказав, що президент США «не зможе» повалити Ісламську республіку.

Трамп заявив, що він буде «опосередковано» залучений до Женевських переговорів. Це другий раунд зустрічей цього року між Тегераном і Вашингтоном після переговорів на початку цього місяця в Маскаті.

Іран заявив, що готовий підкоритися суворому режиму інспекції своїх ядерних об’єктів в обмін на скасування санкцій США. Він також намагався представити свою економіку, що постраждала від санкцій, як вигідну інвестиційну можливість для американських фірм.

Однак Тегеран відкинув можливість переговорів щодо таких питань, як його ракетна програма і підтримка проксі в регіоні – «червоних ліній», які, як наполягає адміністрація Трампа, необхідно вирішити.

Переговори проводяться в консульстві Оману, де посередники обмінюються повідомленнями між міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі і спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом.

Оскільки Сполучені Штати посилюють свою військову присутність в Аравійському морі, Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) 16 лютого розпочав військово-морські навчання в Ормузькій протоці. Іранські ЗМІ повідомили, що метою було перевірити оперативну готовність ВМС до «можливих загроз безпеці й військових загроз».

17 лютого державні ЗМІ оголосили про тимчасове закриття частин протоки з міркувань «заходів безпеки».

У міру загострення напруженості із Заходом Тегеран часто погрожує порушити роботу протоки – пункту, через який щодня проходить понад 20 відсотків світових поставок нафти.