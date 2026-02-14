Доступність посилання

У Мюнхені 250 тисяч людей зібралися на підтримку протестів у Ірані

Історичний національний прапор Ірану на демонстрації в Мюнхені, 14 лютого 2026 року
Історичний національний прапор Ірану на демонстрації в Мюнхені, 14 лютого 2026 року

Близько 250 тисяч людей приєдналися до демонстрації в Мюнхені 14 лютого, повідомила Радіо Свобода німецька поліція. Це найбільший в історії протест в Європі, організований опонентами іранського режиму.

Протест у столиці Баварії був частиною всесвітньої акції, скликаної Резою Пехлеві – останнім сином шаха Ірану, поваленого під час Ісламської революції 1979 року. Пехлеві – одного з численних діячів неспокійної іранської опозиції в екзилі – його зустріли гучними оплесками по прибутті.

«Сьогодні ви бачите горизонт перемоги ближче, ніж будь-коли», – сказав він натовпу, який, за його словами, був одним з найбільших зібрань іранців у світі. Очікуються інші масові мітинги в Лос-Анджелесі та Торонто.

Люди приїхали до Мюнхена з усієї Європи, обурені кривавим розгоном демонстрантів в Ірані в січні, під час якого сили безпеки вбили тисячі людей.


Один із учасників мітингу на ім’я Расул розповів Радіо Свобода, що прибув до Мюнхена з Нідерландів, щоб підтримати співвітчизників. Він закликав Захід підтримати протестувальників у Ірані.

«Цей режим на даний момент є слабшим, ніж будь-коли. Тож якщо США та Європа допоможуть нам у воєнних діях, люди зможуть довести розпочату справу до кінця», – додав він.

Слова Расула повторювали й численні банери, що закликали до військових дій США проти Ірану.

Військово-морські сили США в Перській затоці залишаються на відстані удару від Ірану в одній із найбільших концентрацій американських військових засобів у регіоні за останні роки. Президент США Дональд Трамп раніше висловив підтримку іранським протестувальникам і натякнув, що американські сили можуть втрутитися для їхнього захисту.

Учасики протесту в Мюнхені
Учасики протесту в Мюнхені


Однак переговори між американськими та іранськими переговірниками, схоже, більше зосереджені на інших питаннях, таких як ядерна та ракетна програми Ірану та його мережа маріонеткових сил у Лівані, Іраку та Ємені.

Виступаючи на пресконференції раніше 14 лютого, Пехлеві закликав Трампа вжити заходів.

«Іранський народ почув, як ви сказали: «Допомога в дорозі», і вони вірять у вас. Допоможіть їм, і історія запише вас поруч не лише з найбільшими героями іранської нації, а й з найбільшими героями світу», – сказав він.

Інші іранські опозиційні групи у вигнанні також анонсували проведення аналогічних демонстрацій у Мюнхені 13-14 лютого, де зібралися світові лідери на щорічну конференцію з безпеки.

Зокрема, значно менший протест провела 13 лютого Національна рада опору Ірану, яка відкидає як чинну іранську владу, так і ідею монархічного правління.

Наприкінці грудня та в січні Іран охопили масштабні протести. Спочатку учасники протестів виступали з вимогами, пов’язаними з економічною кризою, а пізніше почали звучати гасла проти влади.

Влада повідомляє про 3117 загиблих, правозахисна організація HRANA стверджує, що має в своєму розпорядженні підтверджені дані про загибель щонайменше 6713 людей, переважно учасників протестів. Інші правозахисні організації та ЗМІ наводять інші дані, усі вони не підтверджені.


