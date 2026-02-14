У Мюнхені 250 тисяч людей зібралися на підтримку протестів у Ірані

Близько 250 тисяч людей приєдналися до демонстрації в Мюнхені 14 лютого, повідомила Радіо Свобода німецька поліція. Це найбільший в історії протест в Європі, організований опонентами іранського режиму.

Протест у столиці Баварії був частиною всесвітньої акції, скликаної Резою Пехлеві – останнім сином шаха Ірану, поваленого під час Ісламської революції 1979 року. Пехлеві – одного з численних діячів неспокійної іранської опозиції в екзилі – його зустріли гучними оплесками по прибутті.

«Сьогодні ви бачите горизонт перемоги ближче, ніж будь-коли», – сказав він натовпу, який, за його словами, був одним з найбільших зібрань іранців у світі. Очікуються інші масові мітинги в Лос-Анджелесі та Торонто.

Люди приїхали до Мюнхена з усієї Європи, обурені кривавим розгоном демонстрантів в Ірані в січні, під час якого сили безпеки вбили тисячі людей.





Один із учасників мітингу на ім’я Расул розповів Радіо Свобода, що прибув до Мюнхена з Нідерландів, щоб підтримати співвітчизників. Він закликав Захід підтримати протестувальників у Ірані.

«Цей режим на даний момент є слабшим, ніж будь-коли. Тож якщо США та Європа допоможуть нам у воєнних діях, люди зможуть довести розпочату справу до кінця», – додав він.

Слова Расула повторювали й численні банери, що закликали до військових дій США проти Ірану.

Військово-морські сили США в Перській затоці залишаються на відстані удару від Ірану в одній із найбільших концентрацій американських військових засобів у регіоні за останні роки. Президент США Дональд Трамп раніше висловив підтримку іранським протестувальникам і натякнув, що американські сили можуть втрутитися для їхнього захисту.





Однак переговори між американськими та іранськими переговірниками, схоже, більше зосереджені на інших питаннях, таких як ядерна та ракетна програми Ірану та його мережа маріонеткових сил у Лівані, Іраку та Ємені.

Виступаючи на пресконференції раніше 14 лютого, Пехлеві закликав Трампа вжити заходів.

«Іранський народ почув, як ви сказали: «Допомога в дорозі», і вони вірять у вас. Допоможіть їм, і історія запише вас поруч не лише з найбільшими героями іранської нації, а й з найбільшими героями світу», – сказав він.

Інші іранські опозиційні групи у вигнанні також анонсували проведення аналогічних демонстрацій у Мюнхені 13-14 лютого, де зібралися світові лідери на щорічну конференцію з безпеки.

Зокрема, значно менший протест провела 13 лютого Національна рада опору Ірану, яка відкидає як чинну іранську владу, так і ідею монархічного правління.

Наприкінці грудня та в січні Іран охопили масштабні протести. Спочатку учасники протестів виступали з вимогами, пов’язаними з економічною кризою, а пізніше почали звучати гасла проти влади.

Влада повідомляє про 3117 загиблих, правозахисна організація HRANA стверджує, що має в своєму розпорядженні підтверджені дані про загибель щонайменше 6713 людей, переважно учасників протестів. Інші правозахисні організації та ЗМІ наводять інші дані, усі вони не підтверджені.



