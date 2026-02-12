WSJ: США таємно відправили до Ірану тисячі терміналів Starlink

Адміністрація президента США Дональда Трампа таємно відправила до Ірану тисячі терміналів Starlink після жорстокого придушення владою цієї країни в січні великих антиурядових виступів. Про це 12 лютого з посиланням на американських чиновників пише The Wall Street Journal.

Відправляючи Starlink, Білий дім цим спробував забезпечити доступ протестувальників до інтернету після того, як Тегеран обмежив доступ до мережі.

Після того, як у січні іранський режим аятол придушив виступи, вбивши, за даними правозахисників, тисячі активістів та різко відключивши інтернет, Сполучені Штати контрабандою ввезли до країни близько шести тисяч комплектів супутникового інтернету, що стало першим випадком прямого надсилання системи Starlink до Ірану, йдеться у публікації.

За словами джерел WSJ, Держдепартамент у попередні місяці закупив майже сім тисяч терміналів Starlink, і більша частина з них була придбана в січні – щоб допомогти активістам в Ірані обходити блокування. Співрозмовники газети зазначили, що президент Трамп був обізнаний про постачання, але чи схвалив він сам цей план безпосередньо, їм невідомо.

Тегеран неодноразово бездоказово звинувачував Вашингтон у розпалюванні невдоволення та організації нещодавніх загальнонаціональних демонстрацій у країні з населенням 90 мільйонів людей.

Приводом до протестів, які розпочалися наприкінці грудня і тривали кілька тижнів, стали різкий стрибок інфляції та ослаблення курсу національної валюти, що називають наслідком багаторічного неефективного управління економікою, а також дії міжнародних санкцій, запроваджених за відмову Ірану співпрацювати за своєю ядерною та ракетною програмами.

Дональд Трамп погрожував ударами по Ірану, якщо влада цієї країни розпочне страчувати затриманих на протестах активістів.