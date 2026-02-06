США й Іран почали переговори в Омані на тлі загострення напруженості

Іранські й американські офіційні особи 6 лютого розпочали переговори в Омані, що розглядаються як остання спроба запобігти серйозній військовій ескалації в Перській затоці.

Спеціальний посланець США Стів Віткофф, який був переговорником президента Дональда Трампа на зустрічах, спрямованих на припинення війн від Сектора Гази до України, очолює американську делегацію на переговорах 6 лютого з міністром закордонних справ Аббасом Аракчі й кількома іншими високопоставленими іранськими чиновниками.

Точний порядок денний переговорів залишається невідомим. Ставки переговорів є високими з огляду на те, що Вашингтон останніми днями переміщує військові кораблі у води Близького Сходу.

«Поки тривають ці переговори, я хотіла б нагадати іранському режиму, що президент має багато варіантів у своєму розпорядженні, окрім дипломатії, як головнокомандувач найпотужніших збройних сил в історії світу», – заявила журналістам речниця Білого дому Керолайн Левітт 5 лютого.

Наприкінці грудня і в січні Іран охопили масштабні протести. Спочатку учасники протестів виступали з вимогами, пов’язаними з економічною кризою, а пізніше почали звучати гасла проти влади. Влада Ірану розпочала жорстокі репресії проти протестувальників, що, за словами правозахисних груп, призвело до загибелі тисяч мирних жителів.

Президент США Дональд Трамп погрожував завдати удару по Ірану, якщо будь-кого з десятків тисяч заарештованих протестувальників стратять.

Трамп продовжує розглядати військові варіанти, хоча він також зосередився на стримуванні ядерної програми Ірану, яка, на думку Заходу, спрямована на створення зброї, незважаючи на заяви Тегерана про те, що вона призначена лише для цивільних цілей.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї «має бути дуже стурбованим», – заявив Трамп в інтерв’ю американському телеканалу NBC News 4 лютого.

Державний секретар Марко Рубіо, виступаючи у Вашингтоні 4 лютого, чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати не зацікавлені у вузькій розмові «лише на ядерні питання». Рубіо підтвердив, що хоча Білий дім готовий до участі, він встановив високу планку для того, що вважається успішною зустріччю.

«Для того, щоб переговори дійсно привели до чогось змістовного, вони повинні включати питання дальності польоту їхніх балістичних ракет, спонсорства терористичних організацій і ставлення до власного народу», – сказав Рубіо журналістам.

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Бакаї заявив, що Іран має «відповідальність не втрачати жодної можливості використати дипломатію для... збереження миру і спокою в регіоні».