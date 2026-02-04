«Якщо іранці хочуть зустрітися, ми готові» – Рубіо про переговори з Іраном

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що місце проведення переговорів з Іраном все ще опрацьовується, додавши, що уряд Ірану раніше погодився на формат зустрічі в п’ятницю в Туреччині, але, схоже, змінив свою думку.



За його словами, спеціальний посланник Стів Віткофф готовий взяти участь у зустрічі в п’ятницю.

«Це питання все ще опрацьовується. Зрештою, США готові взаємодіяти і завжди були готові взаємодіяти з Іраном, що стосується теми цих обговорень і порядку денного. Я думаю, що для того, щоб переговори дійсно призвели до чогось змістовного, вони повинні включати певні речі, зокрема дальність дії їхніх балістичних ракет», – сказав він на пресконференції.

Держсекретар США додав, що «якщо іранці хочуть зустрітися, ми готові».

«Вони висловили зацікавленість у зустрічі та розмові. Якщо вони передумають, нас це також влаштовує. Ми воліємо зустрічатися та розмовляти, – зазначив Рубіо.

Раніше з’явилися повідомлення ЗМІ про те, що переговори відбудуться в п’ятницю в Омані.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі згодом повідомив у соцмережі Х, що ядерні переговори зі США заплановані на п’ятницю в Маскаті (Оман) приблизно на 10:00 ранку.

Наприкінці грудня та в січні Іран охопили масштабні протести. Спочатку учасники протестів виступали з вимогами, пов’язаними з економічною кризою, а пізніше почали звучати гасла проти влади.

Влада повідомляє про 3117 загиблих, правозахисна організація HRANA стверджує, що має в своєму розпорядженні підтверджені дані про загибель 6713 людей, переважно учасників протестів. Інші правозахисні організації та ЗМІ наводять інші дані, усі вони не підтверджені.



