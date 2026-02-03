Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

США «готові» вжити заходів проти Ірану – очільник Пентагону

Міністр оборони США Піт Геґсет
Міністр оборони США Піт Геґсет

Міністр оборони США Піт Геґсет знову попередив Тегеран, що Пентагон «більш ніж готовий» вжити заходів, якщо Іран відмовиться вести переговори щодо своєї ядерної програми.

«Президент (США Дональд Трамп) чітко заявив з самого початку, як і до операції Midnight Hammer («Опівнічний молот», удари США по ядерних об’єктах Ірану в червні 2025 року – ред.): Іран не матиме ядерної зброї. Тому вони можуть або вести переговори з цього питання, або у нас є інші варіанти», – сказав Геґсет 2 лютого, спілкуючись з журналістами під час поїздки до Флориди.

Наголосивши, що військові дії не є бажаним варіантом, Геґсет додав, що президент Трамп «не хоче йти цим шляхом, я не хочу йти цим шляхом, але наша робота – бути готовими, і тому, звичайно, ми готові, ми більш ніж готові».

Очільник Пентагону також сказав, що Іран «має вибір» щодо переговорів.

Виступаючи перед журналістами в Білому домі 2 лютого, Трамп сказав журналістам, що Іран «серйозно розмовляє» зі Сполученими Штатами. Президент також заявив, що США продовжують тиснути на Тегеран.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Форум

XS
SM
MD
LG