Хаменеї заявив про «регіональний конфлікт» у разі ударів США по Ірану

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї в неділю – на тлі чергового загострення відносин між Тегераном та Вашингтоном – заявив, що у разі атаки США на Іран розпочнеться регіональний конфлікт.



Хаменеї також заявив, що Іран не є «ініціатором війни» та не нападає на інші країни, але готовий відповісти ударом на удар.



Президент США Дональд Трамп раніше розпорядився наростити військово-морське угруповання на Близькому Сході і не виключив завдання ударів по Ірану – якщо не буде досягнуто прогресу в переговорах з ядерного питання або якщо влада Ірану продовжить жорстоко придушувати протести.

Напередодні Трамп заявив, що Іран зараз веде «серйозні переговори» зі США, результатом яких, за його словами, «могло б стати щось прийнятне». Подробиці про можливі контакти представників іранської влади та США невідомі.

У письмовому коментарі Радіо Свобода представник Білого дому заявив, що Трамп «сподівається, що жодних дій проти Ірану не доведеться застосовувати», однак закликав Тегеран укласти угоду, «поки не пізно».

За словами посадовця, Трамп «під час операцій «Опівнічний молот» та «Абсолютна рішучість» продемонстрував, що він серйозно ставиться до своїх слів», маючи на увазі удари по іранських ядерних об’єктах у червні 2025 року та американську операцію з усунення венесуельського лідера Ніколаса Мадуро 3 січня 2026 року.

«Президент має у своєму розпорядженні багато можливостей для відповіді на ситуацію з Іраном», – додав представник Білого дому.

Наприкінці грудня та в січні Іран охопили масштабні протести. Спочатку учасники протестів виступали з вимогами, пов’язаними з економічною кризою, а пізніше почали звучати гасла проти влади.

Влада повідомляє про 3117 загиблих, правозахисна організація HRANA стверджує, що має в своєму розпорядженні підтверджені дані про загибель 6713 людей, переважно учасників протестів. Інші правозахисні організації та ЗМІ наводять інші дані, усі вони не підтверджені.