Військові кораблі США наблизилися до Ірану, Трамп заявляє, що Тегеран «хоче укласти угоду»

Американська авіаносна група 27 січня прибула на Близький Схід на тлі зростання напруженості щодо можливого удару по Ірану після жорстокого придушення протестів, повідомляє іранська служба Радіо Свобода з посиланням на Центральне командування США.

За повідомленням, група на чолі з авіаносцем Abraham Lincoln зараз перебуває у водах Близького Сходу.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп тим часом висловив сподівання, що військові дії проти Тегерана не знадобляться, але не став виключати варіант авіаударів у відповідь на репресії проти іраньких протестувальників.

В інтерв’ю виданню Axios 26 січня Трамп заявив, що ситуація з Іраном «мінлива», оскільки він відправив до регіону «велику армаду».

Водночас, додав президент США, він вважає, що Тегеран хоче укласти угоду:

«Вони хочуть укласти угоду. Я це знаю. Вони телефонували неодноразово. Вони хочуть поговорити».





Тим часом триває падіння іранського ріала відносно долара на тлі річного рівня інфляції в 44,6 відсотка, який включає майже 90-відсоткове зростання цін на їжу в річному обчисленні. Економіка Ірану роками зазнає тиску через міжнародні санкції та наслідки 12-денної війни з Ізраїлем у червні минулого року.

Моніторингова організація NetBlocks повідомила у щоденному звіті від 26 січня, що відключення інтернету триває, хоча надходили повідомлення про обмежений доступ до Інтернету. NetBlocks вказала на обмеження прогалин, щоб «обмежити обхід санкцій, тоді як облікові записи режиму з білого списку просувають наратив Ісламської Республіки».

Речник іранського уряду заявив 27 січня, що Інтернет було відключено, «щоб зберегти людські життя», хоча не пояснив, що під цим мається на увазі.

З кінця грудня 2025 року в Ірані відбувалися масові антиурядові протести. Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив про загибель кількох тисяч людей під час протестів, поклавши провину за це на учасників демонстрацій та владу США. Вашингтон відкидає це звинувачення.

Американська правозахисна організація HRANA стверджує, що підтверджена кількість загиблих на протестах в Ірані зараз становить 5 459 осіб, а кількість смертей, які все ще розслідуються, сягає 17 031.

Водночас згідно з повідомленням, опублікованому журналом Time, кількість загиблих під час протестів в Ірані може перевищити 30 тисяч людей – про це розповіли виданню двоє високопоставлених іранських чиновників зі сфери охорони здоров’я.



