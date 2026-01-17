Хаменеї поклав на Трампа відповідальність за жертви і руйнування під час протестів в Ірані

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив 17 січня, що вважає президента США Дональда Трампа відповідальним за заподіяння жертв і шкоди іранському народу під час протестів.

«Останній антиіранський заколот відрізнявся тим, що президент США особисто втрутився», – цитують Хаменеї лояльні до іранської влади засоби інформації, передає агенція Reuters.

Раніше цього тижня, 13 січня, президент США Дональд Трамп закликав іранців продовжувати протести, «захоплювати інституції», фіксувати імена «вбивць і кривдників», які «заплатять велику ціну».

«Я скасував усі зустрічі з іранськими чиновниками, доки не припиниться безглузде вбивство протестувальників. Допомога вже у дорозі», – написав Трамп 13 січня на своїй платформі Truth Social.

Наступного дня, 14 січня, Трамп заявив, що йому повідомили, що вбивства під час протестів в Ірані «вщухають». Конкретне жерело цих даних американський лідер не назвав.

«Дуже важливе джерело з іншого боку повідомило нам, що страти в Ірані припинилися. Ми дізнаємося, чи це правда. Сподіваюся, що це правда», – сказав він журналістам.

Відповідаючи на запитання, чи це означає, що військові дії проти Ірану тепер не розглядаються, Трамп не виключив потенційних військових дій США, сказавши, що «ми будемо стежити за процесом».

За даними базованої в столиці Норвегії Осло іранської правозахисної організації IHRNGO, з початку антиурядових протестів в Ірані 28 грудня загинуло щонайменше 3428 протестувальників, а тисячі зазнали поранень. У заяві, опублікованій 14 січня, правозахисна група зазначила, що ця цифра «включає лише випадки, підтверджені безпосередньо IHRNGO або двома незалежними джерелами і підтверджені документацією лікарень та моргів».



Група також повідомила, що з джерел у Міністерстві охорони здоров’я Ірану їй стало відомо, що лише з 8 по 12 січня було зафіксовано щонайменше 3379 смертей протестувальників. IHRNGO також попередила, що фактична кількість загиблих може бути набагато вищою, ніж зазначені цифри.



Згідно з доповіддю, під час протестів також було заарештовано понад 10 000 осіб.

Водночас базована у США незалежна правозахисна організація HRANA повідомляє, що число загиблих під час протестів в Ірані зросло до 2571 людини.