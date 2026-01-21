США відкидають звинувачення Ірану в причетності до протестів

Нещодавні протести по всьому Ірану були результатом «недбалого управління» режиму, а не іноземного впливу, як стверджує Тегеран, заявляє Державний департамент Сполучених Штатів 21 січня.

У дописі на своїй перськомовній сторінці відомтво заявило, що протести, які розпочалися наприкінці минулого місяця, були «неминучим повстанням іранського народу після років репресій».

«Намагання режиму Ісламської республіки звинуватити іноземні уряди та криміналізувати протестувальників – це абсурдна спроба переписати реальність», – заявили в департаменті.

За твердженням дипломатичної служби, звинувачення Тегерану «служать лише політичній пропаганді режиму Ісламської республіки та нікого не переконують».

Іранські чиновники, в тому числі президент країни Масуд Пезешкіан, неодноразово називали протестувальників «терористами» та «учасниками заворушень» і пояснювали велику кількість смертей, офіційна статистика яких не оприлюднена, діями ізраїльських оперативників.





Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив про загибель кількох тисяч людей під час протестів, поклавши провину за це на учасників демонстрацій та владу США.



Американська правозахисна група HRANA повідомляє, що підтверджена кількість загиблих зараз становить 4 519 людей, тоді як кількість смертей, що все ще розслідується, становить 9 049. Щонайменше 5 811 осіб отримали серйозні травми під час протестів, йдеться у повідомленні, а загальна кількість арештів зараз становить 26 314.

Тим часом речник Курдистанської мережі з прав людини підтвердив іранській службі Радіо Свобода, що група отримала повідомлення про сексуальне насильство над протестувальниками, затриманими силами безпеки.

Іранська влада продовжує блокувати доступ до Інтернету по всій країні та пообіцяла припинити будь-які подальші протестні дії, а також, як повідомляється, використовує записи з камер спостереження та соціальні мережі для ідентифікації та затримання протестувальників, які брали участь у заворушеннях.

Мешканці Тегерана повідомляють, що в місті діє фактичний воєнний стан – на вулицях розміщені співробітники служб безпеки, а мешканці переважно залишаються вдома. Багато магазинів і ресторанів закриваються ввечері. За даними очевидців, солдати, агенти в цивільному та члени воєнізованих сил «Басідж» присутні не лише в центрі міста, а й у житлових районах.





Подібні заходи безпеки спостерігалися в інших частинах Ірану, в тому числі районах із курдською більшістю.

Тривала напруженість між Вашингтоном і Тегераном наблизилася до точки кипіння під час кризи. Президент США Дональд Трамп спочатку попереджав, що Штати «готові діяти», якщо іранські сили безпеки вбиватимуть протестувальників. Пізніше він пригрозив вжити «дуже рішучих заходів», якщо Іран здійснить будь-які страти.

Трамп заявив, що зрештою самостійно вирішив не завдавати військових ударів по Ірану, вважаючи нібито скасування Тегераном сотень запланованих страт вирішальним фактором у своєму рішенні утриматися від військових дій. Водночас американські військові засоби, схоже, все ще прямують на Близький Схід – аналітики вважають це ознакою того, що удари по Ірану певного типу все ще можливі.

З кінця грудня 2025 року в Ірані відбувалися масові антиурядові протести. За даними базованого у США інформаційного агентства іранських правозахисників HRANA, в результаті жорстокого придушення протестів в Ірані загинули понад три тисячі людей. Інші правозахисні організації говорять про більшу кількість загиблих. Отримання достовірної інформації з Ірану ускладнене через те, що в країні блокують інтернет.



