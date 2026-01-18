Іранський чиновник пообіцяв «найсуворіші покарання» на тлі продовження протестів

Представник іранської судової влади заявив, що на тих протестувальників, яких влада Ірану вважатиме «ворожими», чекають «найсуворіші ісламські покарання». Асгар Джахангір, речник іранської судової влади, заявив на пресконференції 18 січня, що судді матимуть повну свободу дій при призначенні покарань протестувальникам.

Його заява пролунала в той час, як продовжували надходити нові подробиці про жорстоке придушення протестів в Ірані.

Нові відео з Ірану показують, як урядові сили атакують громадян, які ховаються в житлових будинках у Тегерані. На відео, не верифікованому Радіо Свобода, сили безпеки використовують різну вогнепальну зброю, кийки, мачете, палиці.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що «час шукати нове керівництво в Ірані». Трамп заявив Politico у коментарях, опублікованих 17 січня, що верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї винен у «повному знищенні країни і застосуванні насильства на рівні, небаченому раніше».

17 січня Хаменеї повторив твердження про те, що Сполучені Штати спровокували протести в Ірані, і звинуватив у жертвах Трампа.

Раніше цього тижня, 13 січня, президент США Дональд Трамп закликав іранців продовжувати протести, «захоплювати інституції», фіксувати імена «вбивць і кривдників», які «заплатять велику ціну».

«Я скасував усі зустрічі з іранськими чиновниками, доки не припиниться безглузде вбивство протестувальників. Допомога вже у дорозі», – написав Трамп 13 січня на своїй платформі Truth Social.

Наступного дня, 14 січня, Трамп заявив, що йому повідомили, що вбивства під час протестів в Ірані «вщухають». Конкретне джерело цих даних американський лідер не назвав.

«Дуже важливе джерело з іншого боку повідомило нам, що страти в Ірані припинилися. Ми дізнаємося, чи це правда. Сподіваюся, що це правда», – сказав він журналістам.

Відповідаючи на запитання, чи це означає, що військові дії проти Ірану тепер не розглядаються, Трамп не виключив потенційних військових дій США, сказавши, що «ми будемо стежити за процесом».

За даними базованої в столиці Норвегії Осло іранської правозахисної організації IHRNGO, з початку антиурядових протестів в Ірані 28 грудня загинули щонайменше 3428 протестувальників, а тисячі зазнали поранень. У заяві, опублікованій 14 січня, правозахисна група зазначила, що ця цифра «включає лише випадки, підтверджені безпосередньо IHRNGO або двома незалежними джерелами і підтверджені документацією лікарень та моргів».



Група також повідомила, що з джерел у Міністерстві охорони здоров’я Ірану їй стало відомо, що лише з 8 по 12 січня було зафіксовано щонайменше 3379 смертей протестувальників. IHRNGO також попередила, що фактична кількість загиблих може бути набагато вищою, ніж зазначені цифри.



Згідно з доповіддю, під час протестів також були заарештовані понад 10 000 осіб.