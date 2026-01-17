«Час шукати нове керівництво Ірану»: Трамп відреагував на звинувачення Хаменеї

Президент США Дональд Трамп у суботу, 17 січня, закликав до зміни 37-річного правління верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та поклав на нього відповідальність за масові вбивства протестувальників і руйнування країни.

«Настав час шукати нове керівництво в Ірані. Найкращим рішенням, яке він (Хаменеї – ред.) коли-небудь приймав, було те, що два дні тому він не повісив понад 800 осіб», – заявив Трамп у коментарі виданню POLITICO. Його слова пролунали на тлі повідомлень про спад масових протестів, учасники яких раніше вимагали відставки чинного режиму.

Відповідна заява Трампа пролунала після того, як Хаменеї в соцмережі X опублікував низку різких дописів на адресу президента США, поклавши на нього відповідальність за насильство й заворушення в Ірані.

«Ми вважаємо президента США винним у жертвах, збитках і наклепі, які він завдав іранському народу», – написав Хаменеї.

В іншому дописі він звинуватив Трампа в тому, що той нібито видає угруповання, які чинять насильство, за представників іранського народу.

Глава Білого дому зі свого боку наголосив, що «влада в Тегерані тримається на репресіях і насильстві».

Аятола Алі Хаменеї очолює Іран з 1989 року та є ключовою фігурою політичної й релігійної системи країни. Офіційна влада Ірану заяву Трампа наразі не коментувала.

Раніше цього тижня, 13 січня, президент США Дональд Трамп закликав іранців продовжувати протести, «захоплювати інституції», фіксувати імена «вбивць і кривдників», які «заплатять велику ціну».

«Я скасував усі зустрічі з іранськими чиновниками, доки не припиниться безглузде вбивство протестувальників. Допомога вже у дорозі», – написав Трамп 13 січня на своїй платформі Truth Social.

Наступного дня, 14 січня, Трамп заявив, що йому повідомили, що вбивства під час протестів в Ірані «вщухають». Конкретне жерело цих даних американський лідер не назвав.

«Дуже важливе джерело з іншого боку повідомило нам, що страти в Ірані припинилися. Ми дізнаємося, чи це правда. Сподіваюся, що це правда», – сказав він журналістам.

Відповідаючи на запитання, чи це означає, що військові дії проти Ірану тепер не розглядаються, Трамп не виключив потенційних військових дій США, сказавши, що «ми будемо стежити за процесом».



