Розвідка США інформує Трампа про ослаблення режиму в Ірані – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп отримав кілька звітів американських розвідслужб, у яких йдеться про послаблення іранського режиму, повідомляє газета New York Times із посиланням на неназвані джерела в американському уряді, ознайомлені з ситуацією.

Як пише газета, за даними розвідки США, іранська влада зараз перебуває в найслабшому становищі з часу революції 1979 року, під час якої був повалений шах.

Масові протести, які розпочалися наприкінці минулого року, охопили навіть ті регіони країни, де підтримка нинішнього режиму була традиційно високою.

Криза в Ірані спровокувала попередження президента Трампа про те, що Сполучені Штати можуть застосувати силу на захист протестувальників. Однак, за даними New York Times, поки неясно, які кроки розглядає Білий дім. Думки радників президента США щодо застосування сили розділилися.

Сам президент Трамп останніми днями утримувався від прямих погроз на адресу Тегерану після того, як іранська влада скасувала заплановану кару одного з протестувальників.

Тим часом, авіаносна група на чолі з авіаносцем «Авраам Лінкольн» перебуває на підході до регіону.

У разі ухвалення Білим домом рішення про завдання повітряних ударів по об’єктах на іранській території, для їх підготовки знадобиться один-два дні, кажуть співрозмовники New York Times. Наразі адміністрація Трампа проводить консультації із союзниками з близькосхідного регіону.

З кінця грудня 2025 року в Ірані відбувалися масові антиурядові протести. Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив про загибель кількох тисяч людей під час протестів, поклавши провину за це на учасників демонстрацій та владу США. Вашингтон відкидає це звинувачення.

Американська правозахисна організація HRANA стверджує, що підтверджена кількість загиблих на протестах в Ірані зараз становить 5 459 осіб, а кількість смертей, які все ще розслідуються, сягає 17 031.

Водночас згідно з повідомленням, опублікованому журналом Time, кількість загиблих під час протестів в Ірані може перевищити 30 тисяч людей – про це розповіли виданню двоє високопоставлених іранських чиновників зі сфери охорони здоров’я.

У матеріалі, опублікованому 25 січня, йдеться, що більшість смертей сталася 8-9 січня, коли урядові репресії проти загальнонаціональних протестів досягли свого піку. Через жорстку цензуру та тривале відключення інтернету зареєстровані дані про кількість загиблих під час протестів неможливо перевірити незалежно.