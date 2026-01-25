Кількість загиблих під час придушень протестів в Ірані може перевищувати 30 тисяч людей – ЗМІ

В Ірані переважно продовжує діяти загальнонаціональне відключення інтернету, на тлі протестів, передає іранська служба Радіо Свобода.

Організація з захисту цифрових прав NetBlocks заявила 25 січня, що відключення інтернету в Ірані триває вже понад 400 годин, додавши, що «короткочасні сплески підключення» можуть створювати хибне враження про ширше відновлення. Організація зазначила, що інструменти обходу, такі як VPN, дозволили обмежити онлайн-спілкування.

Правозахисні групи стверджують, що відключення інтернету перешкоджає здатності протестувальників організовуватися та обмежує потік інформації, що ускладнює незалежну перевірку жертв.

Американська правозахисна організація HRANA, чиї дані регулярно цитує Радіо Свобода від початку насильницьких репресій в Ірані, стверджує, що підтверджена кількість загиблих зараз становить 5 459 осіб, а кількість смертей, яка все ще розслідується, сягає 17 031.

Водночас згідно з повідомленням, опублікованому журналом Time, кількість загиблих під час протестів в Ірані може перевищити 30 тисяч людей – про це розповіли виданню двоє високопоставлених іранських чиновників зі сфери охорони здоров’я.

У матеріалі, опублікованому 25 січня, йдеться, що більшість смертей сталася 8-9 січня, коли урядові репресії проти загальнонаціональних протестів досягли свого піку. Через жорстку цензуру та тривале відключення Інтернету зареєстровані дані про кількість загиблих під час протестів неможливо перевірити незалежно.

Кількість загиблих, про яку повідомляє Time, різко суперечить офіційній кількості загиблих у 3 117 людей, оголошеній Вищою радою національної безпеки Ірану, але більше відповідає міжнародним оцінкам.

Організація Об’єднаних Націй припустила значно більші жертви, а Май Сато, спеціальна доповідачка ООН з прав людини в Ірані, 22 січня заявила, що кількість загиблих цивільних осіб може перевищити 20 тисяч, оскільки повідомлення від лікарів продовжують надходити. Amnesty International описала вбивства як такі, що відбуваються в «безпрецедентному масштабі».

З’явилися також додаткові подробиці щодо поранень, отриманих під час придушення. Напівофіційне іранське інформаційне агентство ISNA цитує керівника тегеранської лікарні Фарабі Касема Фахрайї, за словами якого кількість пацієнтів із пораненнями очей через кульові поранення зросла приблизно до 1000 9 січня порівняно з приблизно 55 випадками у попередні дні. Майже 200 поранених людей було переведено до інших лікарень через обмеження місткості.





Головна медсестра лікарні Мар’ям Саббагі повідомила, що всі ліжка були заповнені, ноші були запозичені з іншого закладу, а пацієнтів розмістили в коридорах.

Економічний вплив відключення інтернету також посилився. Голова Ірано-китайської торгової палати Маджидреза Харірі заявив, що торговцям дозволено користуватися інтернетом лише 20 хвилин на день під офіційним наглядом, що, на його думку, є недостатнім для ведення бізнесу. Голова Іранської організації комп’ютерної торгівлі Алі Хакім-Джаваді заявив, що відключення інтернету спричиняє щоденні збитки у розмірі 20–30 трильйонів ріалів (18–28 мільйонів доларів за поточним курсом вільного ринку).

Координаційна рада профспілок вчителів опублікувала імена понад 40 учнів, які, за її даними, були вбиті під час репресій, посилаючись на інформацію, отриману з надійних джерел.

Насильство викликало критику з боку високопоставленого сунітського клерика в Ірані Молаві Абдолхаміда Есмаїлзехі – 25 січня він назвав вбивства «систематичною різаниною».

«Ця трагедія створила глибокий і непоправний розрив між народом Ірану та правлячою владою», – сказав він.

З кінця грудня 2025 року в Ірані відбувалися масові антиурядові протести. Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив про загибель кількох тисяч людей під час протестів, поклавши провину за це на учасників демонстрацій та владу США. Вашингтон відкидає це звинувачення.





