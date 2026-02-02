Зеленський: Україна визнала Корпус вартових Ісламської революції терористичною організацією

Україна визнала іранський Корпус вартових Ісламської революції терористичною організацією, повідомив президент України Володимир Зеленський.



«Україна підтримує народи, які цінують свободу та справді готові за неї боротися. Увесь світ бачить, що відбувається в Ірані, яка кількість убивств і як іранський режим вкладався в поширення війни й насильства в регіоні та світі. Україна не забуде жоден із тисяч «шахедів», які б’ють по наших містах і селах, по наших людях», – сказав він у своєму відеозверненні.



Зеленський нагадав, що у ЄС погодили рішення про визначення терористичною однієї з основних організацій режиму в Ірані – так званого Корпусу вартових ісламської революції.



«Ми в Україні вже ухвалили таке рішення і вже визначили цю організацію терористичною, і для нас це питання закрите. Всі терористи у світі заслуговують на однакове ставлення і засудження – жоден не повинен виграти», – додав український президент.

29 січня країни Євросоюзу підтримали визнання іранського Корпусу вартових Ісламської революції терористичною організацією та погодили санкції проти Тегерану.

Сполучені Штати, Канада та Австралія вже визнали КВІР терористичною організацією. Члени ЄС Німеччина та Нідерланди неодноразово закликали блок наслідувати цей приклад, стверджуючи, що участь групи в репресіях всередині країни та дестабілізуюча діяльність за кордоном виправдовує такий крок.

Наприкінці грудня та в січні Іран охопили масштабні протести. Спочатку учасники протестів виступали з вимогами, пов’язаними з економічною кризою, а пізніше почали звучати гасла проти влади.

Влада повідомляє про 3117 загиблих, правозахисна організація HRANA стверджує, що має в своєму розпорядженні підтверджені дані про загибель 6713 людей, переважно учасників протестів. Інші правозахисні організації та ЗМІ наводять інші дані, усі вони не підтверджені.

КВІР є найпотужнішою гілкою збройних сил Ірану, яка діє незалежно від регулярної армії і підпорядковується безпосередньо верховному лідеру Алі Хаменеї. Створена аятолою Рухоллою Хомейні в 1979 році для захисту Ісламської революції – IRGC з того часу перетворився на багатопрофільні збройні сили з власними сухопутними військами, флотом, повітряними силами, розвідувальними підрозділами та спеціальними силами.

Маючи під своїм командуванням понад 180 000 військовослужбовців, ці сили відіграють центральну роль у внутрішній безпеці Ірану, контролі кордонів та ракетних програмах. Вони також мають значну економічну владу завдяки контролю над ключовими галузями промисловості та інфраструктурою.



