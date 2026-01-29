Дипломати країн ЄС погодили санкції проти Ірану через придушення протестів і допомогу Росії

Країни Євросоюзу підтримали визнання іранського Корпусу вартових Ісламської революції терористичною організацією та погодили санкції проти Тегерану, повідомляє іранська служба Радіо Свобода.

Франція висловила підтримку визнання КВІР Ірану терористичною організацією, повідомив міністр закордонних справ країни Жан-Ноель Барро 28 січня.

«Франція підтримуватиме включення Корпусу вартових Ісламської революції до європейського списку терористичних організацій», – заявив він.

Це може бути ознакою важливої зміни політики, яка може прокласти шлях до консенсусу Європейського Союзу з цього питання. Заява Барро пролунала після аналогічних змін позицій Іспанії та Італії, які також вагалися щодо цього кроку, але змінили свої позиції перед зустріччю послів ЄС 28 січня.

Сполучені Штати, Канада та Австралія вже визнали КВІР терористичною організацією. Члени ЄС Німеччина та Нідерланди неодноразово закликали блок наслідувати цей приклад, стверджуючи, що участь групи в репресіях всередині країни та дестабілізуюча діяльність за кордоном виправдовує такий крок.





Це рішення ухвалили після того, як посли блоку погодилися запровадити нові санкції проти кількох іранських чиновників за їхню роль у смертельному придушенні загальнонаціональних протестів, які сколихнули Ісламську республіку на початку цього місяця. Вони також схвалили окремий транш санкцій, спрямованих проти іранських фізичних та юридичних осіб за сприяння війні Росії проти України.

Заходи, ухвалені у середу, включають заморожування активів та заборону на видачу віз, були схвалені 28 січня. Очікується, що міністри закордонних справ блоку схвалять їх 29 січня.

Санкції, пов’язані з протестами, спрямовані проти міністра внутрішніх справ Ірану Ескандара Момені та 14 інших високопосадовців.

Момені, який керує Правоохоронними силами Ірану (LEF) та підрозділами безпеки Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР), вважається відповідальним за сотні смертей протестувальників. Міністр внутрішніх справ, який також є заступником головнокомандувача, очолював сили, які «придушували вуличні протести», що призвело до тисяч жертв, за даними ЄС.

Генеральний прокурор Мохаммад Мовахеді-Азад потрапив під санкції після того, як погрожував демонстрантам смертними вироками за звинуваченнями у «ворожнечі проти Бога» під час протестів.





Регіональних командирів КВІР, в тому числі Гейдара Ольфаті в провінції Ілам та Ахмада Алі Фейзоллахі з елітної бригади Саберін Наземних військ КВІР, звинувачують у наказах військовим стріляти по мирних натовпах.

Американське інформаційне агентство правозахисників (HRANA) повідомляє, що станом на 28 січня підтвердило 6 221 смерть, включаючи 214 загиблих співробітників служб безпеки, при цьому понад 17 000 смертей все ще розслідуються.

Заходи ЄС також спрямовані проти шести організацій, що сприяють репресіям, від Іранського регуляторного органу аудіовізуальних медіа (SATRA), який цензурує інакомислення, до технологічних фірм Yaftar та Douran, які розробляють блокувальники VPN та інструменти розпізнавання облич.

Під санкції також потрапила робоча група з визначення випадків кримінального контенту (WGDICC) – судовий орган, який фільтрує та цензурує доступ до Інтернету.

Окремо посли схвалили санкції проти чотирьох осіб та шести організацій, пов’язаних з іранськими програмами балістичних ракет та безпілотників, що постачають продукцію Москві.

До цих організацій належать «Сахара Тандер» та комплекс розробки та виробництва ракет «Ходжир». У документі «Сахара Тандер» описується як підставна компанія Міністерства оборони, яка служить прикриттям для імпорту-експорту безпілотників, компонентів та технологій до Росії в обмін на платежі.

Комплекс «Ходжир» виробляє балістичні ракети ближньої дії «Фатх-360», які, ймовірно, постачаються до Росії, де, за словами ЄС, війська навчаються їх експлуатувати. Цей об’єкт під спільним управлінням Корпусу вартових ісламської революції та Міністерства оборони, виробляє твердопаливні ракети, що використовуються проти українських цілей.