Іран відреагував на останні заяви Трампа: «готові до діалогу на основі взаємної поваги»

Постійне представництво Ірану при ООН відреагувало на останні заяви президента США Дональда Трампа щодо Тегерану.

«Минулого разу, коли США помилково втрутилися у війни в Афганістані та Іраку, вони розтратили понад 7 трильйонів доларів і втратили понад 7000 американських життів. Іран готовий до діалогу на основі взаємної поваги та інтересів, але якщо на нього тиснуть, він буде захищати себе і відповідати, як ніколи раніше», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому в соцмережі Х.

Раніше Дональд Трамп заявив, що до берегів Ірану прямує «величезна армада», що готова, як у «випадку з Венесуелою» швидко виконати свою місію, «зі швидкістю і насильством, якщо це буде необхідно», та висловив сподівання, що Іран швидко «сяде за стіл переговорів» для укладення угоди «без ядерної зброї».

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі у середу заявив, що переговори між Вашингтоном і Тегераном не можуть бути, якщо Сполучені Штати погрожуватимуть Ірану. Він також повідомив, що останніми днями не контактував із спецпосланником США Стівом Віткоффом і не прагнув переговорів.

Американська авіаносна група 27 січня прибула на Близький Схід на тлі зростання напруженості щодо можливого удару по Ірану після жорстокого придушення протестів.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп тим часом висловив сподівання, що військові дії проти Тегерана не знадобляться, але не став виключати варіант авіаударів у відповідь на репресії проти іранських протестувальників. В інтерв’ю виданню Axios 26 січня Трамп заявив, що ситуація з Іраном «мінлива», оскільки він відправив до регіону «велику армаду».

З кінця грудня 2025 року в Ірані відбувалися масові антиурядові протести. Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив про загибель кількох тисяч людей під час протестів, поклавши провину за це на учасників демонстрацій та владу США. Вашингтон відкидає це звинувачення.

Американська правозахисна організація HRANA стверджує, що підтверджена кількість загиблих на протестах в Ірані зараз становить 5 459 осіб, а кількість смертей, які все ще розслідуються, сягає 17 031.

Водночас згідно з повідомленням, опублікованому журналом Time, кількість загиблих під час протестів в Ірані може перевищити 30 тисяч людей – про це розповіли виданню двоє високопоставлених іранських чиновників зі сфери охорони здоров’я.



