Іран затримав у Перській затоці танкери з мільйоном літрів палива

Іранська влада затримала в Перській затоці два судна за підозрою в контрабанді палива. Про це повідомили Військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), передає агентство Fars. Кому належать танкери, не уточнюється.

У ході огляду на борту було виявлено понад мільйон літрів контрабандного палива, йдеться у повідомленні агентства. На суднах було 15 іноземних членів екіпажу, їх передали судовим органам для порушення кримінальної справи.

У КВІР заявили, що обидва танкери входили в розгалужену мережу і протягом останніх місяців займалися контрабандою палива, за ними велося спостереження до моменту захоплення.

Іран раніше вже затримував нафтові танкери у Перській затоці, зокрема іноземні. Навесні 2025 року також було перехоплено два судна за підозрою у контрабанді дизельного палива.

Затримання відбулося на тлі напружених відносин між Іраном та США. Раніше повідомлялося, що американський винищувач F-35C збив іранський безпілотник, який «агресивно наближався» до авіаносця USS Abraham Lincoln в Аравійському морі.

На 6 лютого в Маскаті, столиці Оману, як очікується, відбудуться переговори США та Ірану щодо іранської ядерної програми. Перед зустріччю, за даними Axios, спецпосланець президента США Стів Уіткофф та радник і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер мають прибути до Катару для консультацій з іранського питання.