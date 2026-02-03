США заявили про збиття іранського безпілотника. Він наближався до авіаносця в Аравійському морі

Американські військові заявили про збиття іранського безпілотника, який наближався до авіаносця USS Abraham Lincoln в Аравійському морі.

Центральне командування США заявило, що безпілотник «агресивно наближався» до авіаносця з «незрозумілим наміром» і «продовжував летіти до корабля, незважаючи на заходи деескалації, вжиті американськими силами, що діють у міжнародних водах».

Зазначається, що винищувач F-35C з Abraham Lincoln збив іранський дрон в цілях самооборони та для захисту авіаносця та персоналу на борту.

«USS Abraham Lincoln (CVN 72) проходив через Аравійське море приблизно за 500 миль від південного узбережжя Ірану, коли іранський дрон Shahed-139 без потреби маневрував у напрямку корабля», – повідомив речник командування Тім Хокінс Fox News.

Він сказав, що під час інциденту жоден американський військовослужбовець не постраждав, а американське обладнання не було пошкоджено.

Іранська влада наразі не коментувала інцидент.

Ця заява з’явилася на тлі напруженості між Тегераном і Вашингтоном після неодноразових погроз президента США Дональда Трампа завдати удару по Ірану через нещодавнє придушення антиурядових протестів.