Дуров порівняв Росію з Іраном на тлі обмеження роботи Telegram у РФ

Засновник Telegram Павло Дуров прокоментував уповільнення роботи популярного месенджера в Росії, завдяки якій влада РФ намагається «змусити своїх громадян перейти на державний застосунок, створений для стеження та політичної цензури».

«Вісім років тому Іран спробував ту саму стратегію – і зазнав невдачі. Він заборонив Telegram під вигаданими приводами, намагаючись змусити людей перейти на державну альтернативу. Попри заборону, більшість іранців досі користуються Telegram (в обхід цензури) та віддають перевагу йому перед застосунками, що перебувають під спостереженням», – написав Дуров увечері 10 лютого.

Він заявив, що «обмеження свободи громадян ніколи не є правильною відповіддю», і «Telegram виступає за свободу слова та конфіденційність, незалежно від тиску».

Раніше 10 лютого російське наглядове відомство в галузі телекомунікацій, Роскомнагляд, заявило про плани наступних «послідовних обмежень» роботи месенджера Telegram, який, як наголошує відомство не виконує вимоги російського законодавства.

Раніше стало відомо про нові скарги від російських користувачів на проблеми в роботі Telegram. Про це повідомлялося з посиланням на дані сервісів Downdetector та «Сбой.рф».

У жовтні 2025 року збої в роботі Telegram та WhatsApp тривали кілька днів. У Роскомнагляді тоді повідомили, що відбуваються заходи щодо «часткового обмеження» роботи WhatsApp і Telegram для «протидії злочинцям».