РФ продовжила обмеження в роботі Telegram – офіційно

Російське наглядове відомство в галузі телекомунікацій, Роскомнагляд, заявило 10 лютого про плани наступних «послідовних обмежень» роботи месенджера Telegram, який, як наголошує відомство, як і раніше, не виконує вимоги російського законодавства.

«Як і раніше не захищені персональні дані, немає реальних заходів протидії шахрайству та використанню месенджера зі злочинною та терористичною метою», – заявили у відомстві. З рішення також випливає, що обмеження триватимуть, доки влада не досягне «виконання законів та забезпечення захисту громадян».

Раніше стало відомо про нові скарги від російських користувачів на проблеми в роботі Telegram. Про це повідомлялося з посиланням на дані сервісів Downdetector та «Сбой.рф».

На сайті Downdetector у першій половині дня 10 лютого говорилося, що за останню добу було зареєстровано 9985 скарг на роботу месенджера. На «Сбой.рф» указувалося, що скарги надійшли з Москви, Новосибірської області, Санкт-Петербурга, Свердловської області та Красноярського краю.

У деяких користувачів не відкривається застосунок, в інших не завантажуються медіафайли або не надсилаються повідомлення.

У жовтні 2025 року збої в роботі Telegram та WhatsApp тривали кілька днів. У Роскомнагляді тоді повідомили, що відбуваються заходи щодо «часткового обмеження» роботи WhatsApp і Telegram для «протидії злочинцям».