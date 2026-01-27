У Росії законодавці підтримали право ФСБ вимикати інтернет

Державна дума Росії схвалила в першому читанні законопроєкт, який розширює повноваження Федеральної служби безпеки щодо обмеження зв’язку. Поправки до закону «Про зв’язок», внесені до парламенту в листопаді, передбачають можливість вимкнення не лише мобільного зв’язку, а й стаціонарного інтернету на вимогу ФСБ з метою гарантування безпеки. Оператори зв’язку за таких обставин звільняються від матеріальної відповідальності перед абонентами.

«Законопроєкт спрямований на регулювання відносин у галузі гарантування безпеки за напрямами діяльності ФСБ Росії та протидію тероризму. Реалізація заходів, передбачених законопроєктом, не спричинить негативних соціально-економічних, фінансових та інших наслідків, у тому числі для бізнесу», – йдеться в пояснювальній записці.

Під час попереднього розгляду документа заступник голови Мінцифри Іван Лебедєв заявив, що необхідність поправок пов’язана з численними судовими позовами до операторів зв’язку. Він також наголосив, що роботу мобільного зв’язку слід обмежувати під час атак дронів.

У Росії періодично запроваджують обмеження на роботу мобільного інтернету на тлі атак безпілотників. Збої фіксуються як у провінції, так і у великих містах, включно з Москвою і Санкт-Петербуромг. Влада зазвичай пояснює відключення міркуваннями безпеки. Раніше такі обмеження вже призводили до збоїв у роботі таксі, служб доставок, онлайн-банкінгу та викликали скарги бізнесу.