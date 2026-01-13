Війна-2026: що може послабити угруповання Росії в Україні?

Втрати особового складу у війні проти України – вагома проблема Росії, яка може поглибитися у цьому році і, з одного боку, послабити агресора, а з іншого, дати перевагу Силам оборони. За оцінками аналітиків та військових, втрати РФ з новою тактикою просочування навіть зросли, бо Україна знайшла спосіб збільшити ураження живої сили супротивника в нових реаліях.

Як багато солдатів втрачає Росія і як це може позначитися на полі бою у 2026 році – розбирався проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії.

Це короткий переказ частини великого аналітичного матеріалу Війна у 2026 році: де слабкі місця Росії?

Російське просочування: як це працює?

У другій половині 2025 року військові та експерти заговорили про нову тактику російської армії – просочування (або інфільтрації), певної модифікації тактики малих піхотних груп.

Як працює російська тактика просочування Один-два-три російських піхотинця проходять у тил Сил оборони, скориставшись нещільністю українських позицій. Різниця з попередньою тактикою малих піхотних груп в тому, що на першому етапі російські військові намагаються діяти приховано: знаходять сховок і накопичуються, дехто перевдягається у цивільний одяг і намагається видавати себе за місцевого жителя. Іноді вони не проявляють себе по кілька місяців. Продукти, воду та боєкомплект таким солдатам приносять інші піхотинці, так звані «мули», або ж дрони повітрям. Потім до них приєднуються і облаштовують точки запуску оператори дронів. В такому разі українські захисники раптово стикаються з противником у тилу чи зовсім поруч із своїми позиціями. Як це відбувається, розповідає оператор БПЛА батальйону безпілотних систем «Шершні Довбуша» 68-ї ОЄБр із позивним «Феміда».

Нова тактика – більші втрати

За словами українських бійців, просочення відбувається дуже швидко, так само, як штурми малими піхотними групами до цього. Але, за оцінками військових аналітиків, втрати армії РФ з новою тактикою зросли.

«М'ясні штурми були не настільки жахливими, як тактика інфільтрації, – каже аналітик проєкту «Прощай, оружие» Олексій Альшанський. – Так, у кількості людей втрати могли бути більшими, але стабільність цих втрат була нижчою».

Цього вдається досягти за рахунок, зокрема, способів протидії, які застосовують українські захисники:

щільне мінування проміжків між позиціями;

загородження у вигляді «єгози»;

ретельний моніторинг ударними дронами «сірої зони»;

удари артилерією місць накопичення російських солдатів;

наземні зачистки зайнятих противником підвалів та «нір» власними штурмовиками.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у грудні повідомив, що чисельність російського угруповання в Україні «вже тривалий час» складає 710 тисяч осіб. Понад те, агресору пори всі зусилля «не вдається наростити цей показник». Станом на кінець вересня Сирський оцінював кількість російських загарбницьких військ у 712 тисяч осіб.

Вже на початку року Сирський повідомив, що в грудні вперше за всю повномасштабну війну тільки Сили безпілотних систем ЗСУ знешкодили приблизно стільки ж російських солдатів, скільки Росія змогла завербувати – близько 33 тисяч. І зазначив, що це тільки підтверджені враження, а реальна кількість російських втрат більша.

За різними оцінками, Росії поповнює свою армію на 25-30 тисяч осіб щомісяця.

За підрахунками українського Генштабу на початок грудня 2025 року, за рік російська армія втратила загиблими та пораненими близько 391 тисячі особового складу.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) на основі цих даних підрахував, що за цей період агресор окупував 4669 квадратних кілометрів української території (0,77% загальної площі України) – а значить, втрачав по «близько 83 солдати за один квадратний кілометр» (джерело оцінки площі захопленої території аналітики не наводять).

За оцінкою російської служби Радіо Свобода, за неповний 2025 рік (з 1 січня до 24 грудня) Росія щодня в середньому втрачала 1144 військовослужбовців, а захоплювала (враховуючи операцію в Курській області) 13,3 квадратних кілометра. Таким чином втрати на кожному квадратному кілометрі склали приблизно 85 осіб (розрахунки на основі даних Генштабу ЗСУ та OSINT-проєкту Black Bird Group).

Як це може позначитись на фронті у 2026-му?

Чим далі армія РФ буде просуватися вглиб території, тим більше втрачатиме особовий склад і тим повільніші будуть його темпи просування, – каже полковник запасу та експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк.

За його оцінками, під час активних бойових дій втрати противника з 83-х на квадратний кілометр зростають до 150, тобто в півтора-два рази.

«Тому в 2026 році ми можемо стверджувати, що якщо ця тенденція збережеться, то до березня противник вбитими і пораненими має втратити десь 150 тисяч особового складу. Відповідно, 150 тисяч – це приблизно одна шоста того угрупування, яке діє проти України», – зазначає Кевлюк.

Відповідно, на думку Кевлюка, російське угруповання в Україні і далі зменшуватиметься, а значить – буде послаблюватись тиск на фронті.

Але за умови, що президент РФ Володимир Путін не оголосить нову хвилю мобілізації (точніше, вона стане відкритою) і таким чином перекриє втрати. Або ж, навпаки, у агресора поглибляться проблеми з рекрутингом та дезертирством. Без посилення мобілізації у такому разі агресор буде змушений ще зменшити чисельність особового складу на фронті в Україні.

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.



Станом на 9 січня 2026 року, згідно з даними Генштабу ЗСУ, Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 216 930 своїх військових.



Розвідка Великої Британії 2 грудня проаналізувала дані українського Генштабу про російські втрати на війні. Відомство вказало на те, що Росія, ймовірно, втратила 382 тисяч солдат вбитими й пораненими від початку 2025 року, а загальні втрати за час повномасштабного вторгнення сягнули 1,168 мільйона.



Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський на початку 2025 року в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.