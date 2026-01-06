Сирський заявив про «ривок» у напрямку безпілотних систем за підсумками 2025 року

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 6 січня оцінив роботу підрозділів безпілотних систем протягом минулого місяця.

За його даними, грудень став першим місяцем, коли підрозділи безпілотних систем Сил оборони знешкодили «приблизно стільки військовослужбовців окупаційної армії, скільки Росія призвала за місяць».

«Ворог втратив понад 33 тисячі особового складу. У це число входять тільки підтверджені відео випадки, але реальні втрати окупантів більші», – заявив він.

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді йшлося про 5937 загиблих.

Сирський підсумував, що пройдешній 2025 рік став «став роком великого ривка на цьому напрямку».

«Безпілотна складова у Збройних Силах України суттєво зросла. Не зупиняємося. На 2026 рік нами сплановано подальше нарощення спроможностей підрозділів БпС. Саме ці задачі обговорили з командирами провідних підрозділів БпС Сил оборони», – сказав головнокомандувач.

Сирський додав із посиланням на військову розвідку, що російська армія також працює над розвитком безпілотного напрямку. Торік російське командування створило окремі війська безпілотних систем, які налічують 80 тисяч військовослужбовців. За його даними, наступного року РФ планує розширити ці війська до 165,5 тисяч, до 2030 року – майже до 210 тисяч.

«Також нам відомо, що держзамовлення з виробництва далекобійних дронів в РФ виконано на 106% за рік, і воєнно-промисловий комплекс країни-агресора виробляє понад 400 таких таких БпЛА щодоби. Ми чітко усвідомлюємо, з чим нам доведеться зіткнутися вже найближчим часом і що саме слід зробити для нейтралізації ворога на полі бою безпілотних систем», – додав він.





Головнокомандувач поставив задачу формувати спеціальні підрозділи, покликані «ефективно виявляти і знищувати ворожі високотехнологічні дронові підрозділи, пункти управління та екіпажі безпілотних авіаційних комплексів окупантів».

Він вказав на те, що сторона, яка має перевагу в кількості і якості безпілотників, зберігає більше своїх військових та ефективніше нищить противника. Сирський зазначив, що українська армія продовжує утримувати перевагу в кількості застосувань FPV-дронів.

«В грудні нашими підрозділами безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) виконано близько 339 тис. завдань, наземних роботизованих комплексів (НРК) – майже 2,1 тис. Загальна кількість уражених/знищених цілей безпілотниками Сил оборони зросла на 31%, а кількість ураженого особового складу противника – більш як на чверть», – повідомив він.

Угруповання Сил безпілотних систем раніше заявило, що за сім місяців уразило понад 168 тисяч російських цілей, орієнтовна вартість яких складає 20 мільярдів доларів.







