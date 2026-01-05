Сирський: якість базової підготовки в багатьох бригадах «потребує підвищення»

Належний рівень підготовки «безпосередньо впливає на збереження життя і здоров’я воїнів», заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 5 січня.

За його даними, в цьому напрямку протягом року ЗСУ зробили суттєвий крок уперед. Зокрема, на 13% зросла штатна чисельність інструкторського складу в навчальних центрах. Базову загальновійськову підготовку розгорнули також на фондах бойових бригад, її тривалість і програму привели «у відповідність до вимог сучасної війни».

Водночас, додав Сирський не можна «замовчувати наявні проблеми».





«Потенціал підготовки в навчальних центрах використовується не повною мірою, а якість базової підготовки в багатьох бригадах потребує підвищення. Маємо навчати й залучати більше грамотних, справді фахових інструкторів із практичним досвідом бойових дій».

Головнокомандувач назвав принциповою позицією командування зосереджуватися не лише на кількісних, а й на якісних показниках підготовки.

Відтак за підсумками щомісячної робочої наради з питань підготовки, заявив він, поставлено завдання проводити БЗВП у тилових смугах бригад «виключно в обсягах, необхідних для якісного навчання та з обов’язковим дотриманням належного рівня безпеки». Сирський анонсував, що з цього питання Генеральний штаб ЗСУ провів додаткову перевірку.

Головнокомандувач зазначив, що на нараді продемонстрували «еталонні зразки» організації військової підготовки, окремо подякувавши 28-ій окремій механізованій бригаді за «високі стандарти, багатофункціональний полігон, сучасні методи вишколу та розвинену навчальну матеріально-технічну базу».

«Окремо обговорені питання щодо Школи інструкторів у Сухопутних військах. За підтримки благодійного фонду «Повернись живим» її створено і вона набуває спроможностей. Проблема переведення досвідчених фахівців на інструкторські посади залишається актуальною як для нової Школи, так і для діючих навчальних центрів. Відповідні рішення будуть знайдені», – додав Сирський.

Також, за його словами, командування опрацьовує питання додаткового фінансового стимулювання інструкторів у бойових бригадах.

У грудні головнокомандувач ЗСУ назвав незадовільним стан забезпечення безпеки в деяких навчальних центрах.