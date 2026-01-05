Генштаб ЗСУ заявив про 80 боїв на фронті. У ДШВ кажуть про спробу сил РФ використати трубопровід для штурму

На фронті від початку доби відбулося 80 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Найбільше російських атаку зафіксовано на Покровському напрямку. Тут з початку доби війська РФ здійснили 27 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Червоний Лиман, Сухецьке, Затишок, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Гришине, Іванівка. Сили оборони стримують натиск противника та вже зупинили 20 атак.

За даними штабу, також інтенсивні бої тривають на Гуляйпільському напрямку – тут Сили оборони відбили 16 російських атак у районах Успенівки, Гуляйполя та у бік Добропілля, Варварівки, Зеленого й Прилук. Ще п’ять зіткнень тривають досі.

На Костянтинівському напрямку українські воїни зупинили 12 наступальних дій противника біля Олександро-Шультиного, Плещіївки, Щербинівки, Русин Яру та у бік Костянтинівки, Берестка й Софіївки. Ще одне бойове зіткнення триває.



Бойові дії також тривають на Південно-Слобожанському, Лиманському, Слов’янському, Олександрівському та Придніпровському напрямках



На Краматорському та Оріхівському напрямках наразі російських наступальних дій не зафіксовано.

В українському Генштабі інформують, що на Куп’янському напрямку від початку доби війська РФ двічі намагалися йти вперед в бік Курилівки та Куп’янська.

Натомість 7 корпус Десантно-штурмових військ повідомив, що на Купʼянському напрямку 77 окрема аеромобільна Наддніпрянська бригада ДШВ зірвала спробу противника здійснити штурм із використанням газотранспортного трубопроводу «Союз». Газопровід противник намагався використати для прихованого виходу та подальшого накопичення сил.

Також, за даними ДШВ, з початку нового року противник нарощує тиск у Покровській агломерації – через неможливість протисниту лобовими атаками оборону українських військ у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ сили РФ намагаються діяти обхідними шляхами, зокрема, обійти агломерацію через Гришине та Родинське.

За оцінкою американського Інституту вивчення війни, російські війська збільшили середні темпи просування у 2025 році завдяки новому оперативному шаблону, але не досягли своїх пріоритетних цілей у визначені терміни.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ на Донеччині, однак українські підрозділи тримають оборону й перехоплюють ініціативу.