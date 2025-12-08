Сирський назвав незадовільним рівень безпеки в деяких навчальних центрах

В української армії «немає іншого вибору, як посилювати обороноздатність та зміцнювати своє військо», щоб продовжувати відбивати російську агресію, заявив головнокоманувач Збройних сил України Олександр Сирський 8 грудня.

Про це він заявив за підсумками щомісячної наради з питань підвищення якості військової підготовки.

«Строк БЗВП вже збільшений до 51 дня. Крім цього, є фахова підготовка та адаптаційний період у підрозділах. Вимога часу – вдосконалити цей процес, підвищити рівень інструкторів та обладнання навчальних центрів, аби на виході мати справді боєздатного воїна», – повідомив головнокомандувач.

Сирський повідомив, що під час наради заслухав доповіді щодо нарощення якості підготовки, розвитку БЗВП в бойових бригадах, посилення безпеки військовослужбовців у навчальних центрах, відбору інструкторів для центру підготовки штурмових підрозділів та первинної адаптації новачків в навчальних центрах.

Зокрема, нарада стосувалася комплексної програми з адаптації військовослужбовців на початку проходження БЗВП – за даними Сирського, саме в цей період відбувається значна частина самовільних залишень частини.

Він додав, що командування продовжує переносити підготовку і навчання далі від лінії фронту та закріплює армійські корпуси за полігонами в центрі та на заході України.

«Водночас наголосив на тому, що питання будівництва й оснащення укриттів у навчальних центрах потребують прискорення та невідкладних організаційних рішень. На деяких об’єктах стан забезпечення безпеки – незадовільний! Легковажити безпекою наших військовослужбовців не маємо права. Віддав необхідні розпорядження для вирішення проблемних питань», – додав головнокомандувач.

Росія кілька разів завдавала ударів по навчальних об’єктах Сил оборони України. Зокрема, 16 жовтня удару зазнав навчальний підрозділ Сухопутних військ Збройних сил України, розташований у «тиловій і відносно спокійній частині країни», повідомило Оперативне командування «Південь». Командування повідомило про втрати, хоча не уточнило їх.



