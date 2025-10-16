ОК «Південь» повідомило про втрати через удар РФ по навчальному підрозділу Сухопутних військ

Російські війська вранці 16 жовтня завдали масованого комбінованого удару по Україні, зокрема, двома балістичними ракетами по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України, розташованому «в тиловій і відносно спокійній частині країни», повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

«Через вороже влучання, попри оповіщення, переміщення в укриття й інші вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат не вдалося. На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога. Найближчим часом військовослужбовці підрозділу матимуть можливість зв’язатися зі своїми близькими», – йдеться в повідомленні.

Де це сталося і точних даних про втрати військові не повідомили.

У командуванні повідомили, що рішенням головнокомандувача ЗСУ Військова служба правопорядку проводить службове розслідування.

Протягом останніх місяців війська РФ посилили свої атаки на українські навчальні центри Сухопутних військ. У червні сталося кілька таких атак. Зокрема, 22 червня, внаслідок російського удару по навчальному полігону загинули троє людей, ще 14 зазнали поранень.

29 липня російські війська завдали ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів – тоді загинули троє українських військових, а 18 були поранені.

Один військовий загинув і 23 постраждали 12 серпня, коли війська РФ завдали ракетного удару по одному з навчальних підрозділів.

Про комбінований російський удар по території одного з навчальних підрозділів у Сухопутних військах повідомляли 24 вересня.