Зеленський: за тиждень Федоров представить рішення щодо змін у роботі Міноборони

Президент Володимир Зеленський 5 січня повідомив про обговорення формату роботи Міністерства оборони з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим, якому він нещодавно запропонував очолити відомство.

Він назвав головним принципом збереження життя військових завдяки технологічності оборони:

«Росія в цій війні має одну значну перевагу, а саме можливість тиснути масштабом ударів, масштабом штурмів на Україну. Ми маємо та мусимо відповідати більш активним застосуванням технологій, більш швидким розвитком нових видів зброї, новою тактикою».

Президент вказав на те, що Міністерство цифрової трансформації, яке Федоров очолює з моменту його створення, залишається «активним джерелом інновацій для сфери оборони України». Це стосується, зокрема розвитку ринку виробників зброї, застосування дронів і сучасного звʼязку.

«Обговорили формати змін, які Михайло Федоров готується впровадити на посаді міністра оборони України. За тиждень Михайло представить проєкти рішень, які потрібні. Розраховую, що в парламенті підтримають таке посилення», – додав Зеленський.

Також, за його словами, Федоров доповів про втілення напрямків модернізації сфери оборони України. Зокрема, за грудень 2025 року «верифіковано та підтверджено на відео вже 35 тисяч знищених окупантів, за листопад було 30 тисяч підтверджених уражень, за жовтень було 26 тисяч уражень».





Президент констатував, що постачання дронів у війська зростає, і готуються «нові особливі формати посилення дронової складової нашого захисту».

Президент України Володимир Зеленський 3 січня зустрівся з Денисом Шмигалем і запропонував йому перейти з посади міністра оборони на посаду першого віцепрем’єра та міністра енергетики. Про це сам глава держави повідомив у соцмережах.

Напередодні, 2 січня, Зеленський запропонував першому віцепрем’єру – міністру цифрової трансформації України Федорову стати міністром оборони.