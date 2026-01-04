«Важливо, щоб зміни продовжувались»: Зеленський анонсував на завтра засідання Кабміну

На 5 січня президент України Володимир Зеленський анонсував засідання Кабінету міністрів України, про це він розповів у новому відеозверненні.

«Говорив сьогодні з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко – на завтра (5 січня – ред.) готується засідання Кабінету міністрів України. Важливо, щоб зміни продовжувались», – повідомив президент.

Президент України Володимир Зеленський 3 січня зустрівся з Денисом Шмигалем і запропонував йому перейти з посади міністра оборони на посаду першого віцепрем’єра та міністра енергетики. Про це сам глава держави повідомив у соцмережах.

Напередодні, 2 січня, Зеленський запропонував першому віцепрем’єру – міністру цифрової трансформації України Федорову стати міністром оборони.

Посада очільника енергетичного відомства залишається вакантною з 19 листопада, коли Верховна Рада звільнила міністрів енергетики та юстиції Світлану Гринчук та Германа Галущенка через розслідування НАБУ щодо ймовірної корупції в енергетиці.

Верховна Рада 17 липня 2025 року проголосувала за призначення міністрів уряду на чолі з Юлією Свириденко. Михайло Федоров зберіг посаду в уряді, ставши першим віцепрем’єр-міністром – міністром цифрової трансформації.

Рада тоді ж затвердила Шмигаля на посаді міністра оборони. За день до цього його звільнили з посади премʼєр-міністра України, Шмигаль очолював уряд понад 5 років.

Раніше сьогодні Володимир Зеленський повідомив, що запропонував Кирилу Буданову очолити Офіс президента України. Буданов погодився, заявивши, що нього це «честь і відповідальність – в історичний для України час зосередитись на критично важливих питаннях стратегічної безпеки країни».

Пізніше президент повідомив, що Головне управління розвідки Міноборони очолить керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко, який був на цій посаді від березня 2024 року. Про нового очільника СЗР Зеленський не повідомляв, заявивши у зверненні, що рішення буде незабаром.



