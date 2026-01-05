Зеленський про зустріч із ексголовою МЗС Кулебою: «домовилися визначити напрями подальшої взаємодії»

Президент Володимир Зеленський 5 січня повідомив, що зустрівся з колишнім міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

«Обговорили ситуацію навколо України – як політичну, так і інформаційну. Важливо, щоб український погляд на речі у світі був представлений і щоб це було достатньо сильно. Радий, що Дмитро – в команді України, і ми домовилися визначити напрями подальшої взаємодії», – написав Зеленський у телеграмі.

Подробиць щодо того, про яку взаємодію йдеться, президент не навів.

Кулеба зустріч не коментував.

Президент Зеленський в останній тиждень оголосив низку кадрових змін, а 3 січня анонсував подальше «велике перезавантаження», яке торкнеться, зокрема, оборонного сектору, Державного бюро розслідувань і Збройних сил України.

Так, Зеленський запропонував Кирилу Буданову очолити Офіс президента України, ГУР замість нього очолив керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко. Також президент призначив Сергія Кислицю першим заступником керівника Офісу президента України. Уряд звільнив Кислицю з посади першого заступника міністра закордонних справ України.

Президент Володимир Зеленський також заявив, що запропонував першому віцепрем’єру – міністру цифрової трансформації України Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони, а Денису Шмигалю запропонував перейти з посади міністра оборони на посаду першого віцепрем’єра й міністра енергетики.

5 січня також стало відомо, що очільник Служби безпеки України Василь Малюк залишить посаду. Зеленський запропонував йому «зосередитися на бойовій роботі».

4 січня президент призначив Валерія Вавринюка тимчасовим очільником Державної прикордонної служби України замість Сергія Дейнеки, якого призначили радником голови МВС, а після «нетривалої реабілітації» він буде призначений командиром бойового підрозділу ДПСУ.