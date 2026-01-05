Оприлюднено указ про призначення Кислиці першим заступником керівника ОП

Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Кислицю першим заступником керівника Офісу президента України.

Відповідний документ №14/2026 оприлюднено на сайті президента України.

Також представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у телеграмі повідомив, що сьогодні уряд звільнив Кислицю з посади першого заступника міністра закордонних справ України.

Раніше Зеленський анонсував ці кадрові зміни. 3 січня він обговорив з Кислицею деталі дипломатичної роботи та можливості посилення цього напряму в Офісі президента, а «саме забезпечення комунікації з партнерами на найвищому рівні, розвиток двосторонньої роботи й синхронізацію із системою МЗС». За словами Зеленського, Кислиця «продовжить роботу в переговорному процесі».

З лютого 2025 року Сергій Кислиця був першим заступником міністра закордонних справ України. До цього п'ять року він був постійним представником України при ООН.

Сергій Кислиця є учасником переговорної групи України щодо миру.