Росія: Москву атакували дрони, призупиняли роботу аеропортів, затримано близько 200 рейсів

У неділю, 4 січня, в Росії повідомили про начебто атаку безпілотників на Москву. На тлі інциденту в столиці РФ тимчасово обмежували роботу кількох аеропортів, що призвело до масових затримок авіарейсів.

Мер Москви Сергій Собянін упродовж дня публікував повідомлення про нібито знищення дронів силами протиповітряної оборони. За його заявами, перший безпілотник було збито близько 14:40 за місцевим часом. Надалі він писав про нові перехоплення щонайменше до другої половини дня.

Російські медіа, узагальнюючи заяви мера, стверджують, що загалом ППО нібито могла збити понад два десятки безпілотників, які летіли у напрямку столиці.

Через загрозу з повітря тимчасово припиняли прийом і відправлення літаків аеропорти «Домодєдово», «Внуково» та «Жуковський». За даними російських медіа, було затримано близько 200 рейсів, ще кілька авіаперельотів скасували.

Офіційної інформації про наслідки атаки або постраждалих наразі не надходило.

Українська влада і військові ситуацію не коментували.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».