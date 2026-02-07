Без «Старлінків»: чи надовго блокування обмежить можливості армії РФ?

Після рішення України спільно з компанією SpaceX заблокувати роботу незареєстрованих терміналів Starlink на своїй території, російська армія вперше масово зіткнулася із наслідками залежності від західної супутникової інфраструктури. Майже одразу російські мілітарі-блогери та так звані «воєнкори» почали повідомляти про серйозні збої зв’язку на фронті – від проблем із керуванням далекобійними безпілотниками до втрати стабільної координації між підрозділами на передовій.

Ця ситуація оголила одну з ключових вразливостей армії РФ: за роки повномасштабної війни Starlink став не просто допоміжним інструментом, а основою системи управління військами та бойових дій.

Військові блогери РФ пишуть про відсутність альтернативи зв’язку SpaceX, називають ситуацію критичною і закликають своїх технічних фахівців терміново знайти рішення.

Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) з'ясовували:

чи надовго блокування Starlink створить труднощі агресору зі зв'язком?

чи зможе Росія продовжувати наступ на фронті без систем Starlink?

і які альтернативи має РФ, щоб відновити свої спроможності?

«У противника на фронтах навіть не проблема, у противника катастрофа. Все управління військами лягло. На багатьох ділянках зупинені штурмові дії», –написав 5 лютого у соцмережах радник міністра оборони Сергій Бескрестнов (Флеш).

У російських мілітарі-пабліках обговорюють проблем, що виникли у військових РФ через блокування Starlink. Частина блогерів пише про критичну ситуацію.

«За повідомленнями з фронту, ситуація є близькою до критичної. За два роки активного розгортання Starlink майже все оперативне управління – зв'язок між підрозділами, координація вогню, передача даних із БпЛА – було зав'язане саме на американську супутникову інфраструктуру», – пише телеграм-канал «Досье. Секретный контур».

«Це відкидає зв'язок і бойове управління в ЗС РФ одразу на кілька років назад до вже забутих багатьма давніх технологій провідного інтернету, вайфаю і радіозв'язку», – пише «Военный Осведомитель».

Інша частина блогерів пише як про «відкат» до умов війни 2022 року, так і про можливості здолати цю проблему через обхідні шляхи: використовувати оптоволокно, створювати радіомости, будувати окремі канали зв'язку.

«Інтернет на командні пункти, звісно, повернеться. Вітчизняний і не такий спритний, як через «Старлінк». Але, в принципі, і зараз усе літає та стріляє. Зникли відеоконференції та супровід дій кожного штурмовика. Наженемо», – пише російський воєнкор Олександр Сладков.

Як вимкнений Starlink позначиться на бойових діях?

Можливість закуповувати Starlink в обхід санкцій, дозволила Росії на фронті відійти від використання великогабаритних систем зв'язку. Вони забирали більше часу при розгортанні, були помітними для розвідки, а отже й ставали легкими цілями для ураження, розповідає директор по розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних сил резерву – Анатолій Храпчинський.

Тому, військові РФ охоче переходили на зручний і малопомітний Starlink для координації дій і зв'язку на лінії боєзіткнення.

«Це якісний зв'язок, який можна прикопати, і він буде непомітний для, наприклад, розвідувальних дронів або будь-якого іншого обладнання. Це дозволило суттєво зменшити потребу в забезпеченні різноманітної техніки (для армії РФ – ред.) Коли ми зробили ці «білі списки», це спростило задачу щодо зменшення можливостей Росії», – пояснює Анатолій Храпчинський.

Те, що працювало на «Старлінку» і забезпечувало швидкий і якісний зв'язок для військ агресора, зараз не працює. Це може суттєво позначитися на управлінні військами і координації між підрозділами, вважає засновник благодійного фонду «Закриймо небо України», заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.) Ігор Романенко.

Якщо порушується зв'язок, порушується і знижується потенціал системи управління, це означає, що знижується ефективність ведення бойових дій

«Важливість системи управління складно переоцінити, тобто ефективність системи управління впливає на ефективність бойових дій. Система управління ґрунтується на системі зв'язку. Якщо порушується зв'язок, отже, порушується і знижується потенціал системи управління, це означає, що знижується ефективність ведення бойових дій», – каже Ігор Романенко.

Але війська РФ без зв'язку не залишилися.

«У росіян є і супутниковий зв'язок, і військовий, але питання в тому, який обсяг даних може передаватися цими каналами на зв'язку. Знов таки, як швидко можна побудувати лінію зв'язку, яка забезпечить, наприклад, надання оперативної інформації на певні ділянки фронту, щоб можна було вести бойові дії», – пояснює Анатолій Храпчинський.

Тепер, зі слів експерта, Росія змушена повернутися до доступних їй технологій: будувати для зв'язку Wi-Fi-мости або інші системи радіорелейного чи короткохвильового зв'язку. І це питання часу – як скоро можна буде забезпечити зв'язок і далі контролювати ведення бойових дій за рахунок отриманої інформації з розвідувальних дронів чи з інших ділянок фронту.

Також, експерт наголошує, що без «Старлінку» працюватиме більшість дронів, які використовують звичайний радіозв'язок або режим автоматичного самонаведення та захоплення цілі, як наприклад дрон V2U чи баражуючий боєприпас «Привет-82». Не зменшиться і використання FPV-дронів.

«Якщо ми говоримо про відстань до 50 кілометрів, тобто там оптоволокно вони активно використовують й інші канали зв'язку», – каже Анатолій Храпчинський.

Блокування «Старлінку» відобразилося і на українському боці фронту. Військові повідомляли про збій зв'язку наявних у них волонтерських «Старлінків», які перестали працювати.

Але головною метою швидкого блокування у стислі терміни були не фронтові термінали, а «Старлінк» на далекобійних дронах.

Starlink обмежив прицільні удари далекобійних БпЛА вглиб країни, але не поблизу фронту

Завдяки швидким діям, вдалося запобігти масованому удару дронами, що мають навігацію через Starlink, по всій Україін, написав у соцмережі Facebook радник міністра оборони Сергій Бескрестнов (Флеш):

Це набагато краще, ніж масовий удар на «Старлінках»

«Так, деякі НРК не поїхали, так, хтось залишився без зв'язку, але повірте, все це набагато краще, ніж масовий удар на «Старлінках» по всій країні. Коли МО приймає якісь рішення, то бачить всю ситуацію і ризики більш глобально, чім хтось на якомусь участку фронту».

27 січня Росія запустила три ударні дрони «Шахед», які наздогнали і атакували поїзд «Барвінкове-Чоп» на відстані 77 км від лінії фронту.

28 січня армія РФ масовано атакувала трасу Павлоград Покровськ на відстані 50 км від фронту.

1 лютого, армія РФ спрямувала далекобійні дрони на онлайн-управлінні на автобус, що віз шахтарів на відстані 65 км від передової.

У вересні 2025 року Сили оборони вперше знищили «Шахед», який був оснащений супутниковим зв'язком Starlink.

Системи супутникового зв’язку почали регулярно фіксувати на «Молниях» – дешевих БпЛА з невеликою бойовою частиною, які можуть летіти на десятки кілометрів і використовуються Росією для виснаження української ППО.

Інститут вивчення війни (ISW) писав, що ударні дрони БМ-35 зі Starlink активно використовує російський Центр передових безпілотних технологій «Рубікон». Цей безпілотник здатен вражати цілі на відстані 500 км.

Використання далекобійних безпілотників стало ключовим засобом агресора для ударів по українському тилу, зокрема і по енергетиці. Їх застосування із встановленими терміналами Starlink свідчило, що Росія почала системно і масово впроваджувати цю технологію.

Саме обмеження прицільних, керованих ударів далекобійними БпЛА зараз вдалося досягнути блокуванням «Старлинку».

Повірте, за ті декілька днів, які би відбувається процес реєстрації, я думаю, що ворог збільшив би можливість нанесення ударів

«Зауважимо, як швидко і активно почав це використовувати ворог. І, на мій погляд, краще нам зменшити десь свої можливості, ніж надати можливість росіянам і далі вибивати наші позиції. Повірте, за ті декілька днів, які би відбувається процес реєстрації, я думаю, що ворог збільшив би можливість нанесення ударів…Була початкова міра, яка передбачала зменшення використання швидкості, тобто переміщення цього «Старлинку» в окремих швидкостях», – пояснює Анатолій Храпчинський.

Однак вимкнення «Старлінку» на далекобійних дронах не позбавляє їх керування у «режимі FPV». З лiта 2025 Росія також використовує «Шахеди» з камерами і mesh-модеми, які дозволяють створювати мережу з ретрансляцією.

«Хто не в курсі, це нова версія «Шахеда», який може керуватися онлайн з Росії, може вести розвідку та атакувати навіть цілі у русі», – писав Сергій Бескрестнов (Флеш)

Однак такі мережі наразі мають обмеження по дальності. І для використання на далеких відстанях потребують побудови довгих mesh-ланцюжків або встановлення ретрансляторів на землі. Але це вбачається довгим і складним в реалізації зазначає Сергій Бескрестнов (Флеш)

Деякі «Шахеди» можуть використовуватися на відстані до 150 кілометрів, причому з якісним керуванням в «режимі FPV-дрона

«Деякі «Шахеди» можуть використовуватися на відстані до 150 кілометрів, причому з якісним керуванням в «режимі FPV-дрона». І це не з допомогою «Старлінків». Тобто це (Starlink – ред.) суттєво покращувало і полегшувало систему, але це не означає, що зараз, позбавивши Росію «Старлінку» ми побачимо менше, наприклад, ударних безпілотників на лінії боєзіткнення або у прифронтовій чи прикордонній зоні», – каже Анатолій Храпчинський.

Блокування незареєстрованих терміналів Starlink на території України стало відчутним ударом по системі управління та зв’язку російських військ. Реакція російських мілітарі-блогерів свідчить, що за час використання Starlink перетворився для армії РФ на критично важливу інфраструктуру – основу координації підрозділів, управління вогнем і використання БпЛА. У короткостроковій перспективі це знижує оперативність та ефективність дій військ РФ, особливо на передовій.

Водночас блокування Starlink не означає повної втрати Росією спроможності вести бойові дії. Армія РФ має альтернативні канали зв’язку та продовжить застосовувати дрони з радіокеруванням, автономними режимами або мережевими рішеннями без використання Starlink.

Ключовим результатом блокування стало саме зменшення потенціалу далекобійних ударів по українському тилу з використанням онлайн-керування через Starlink, що дозволило знизити ризик масованих атак.

