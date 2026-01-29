Армія РФ масовано атакувала трасу Павлоград – Покровськ: логістика ЗСУ під загрозою

28 січня російська армія масово атакувала трасу Павлоград – Покровськ ударними безпілотниками «Молния», про це повідомили в соціальних мережах кілька українських волонтерів.

Один з них, Денис Христов, опублікував відео атаки російського БПЛА на цивільний автомобіль на трасі в бік Донецької області – за його словами, водій зміг вижити.

Інший волонтер з Дніпра, Тимофій Кучер, повідомив, що в районах населених пунктів Богуслав і Миколаївка зафіксовано використання агресором БПЛА «Молния» для удару по рухомих цілях – перш за все, автомобілях.

«За вчорашній день на вказаній ділянці було пошкоджено понад 10 цивільних автомобілів. З огляду на ситуацію, цивільному населенню та волонтерам наполегливо рекомендується тимчасово утриматися від пересування трасою Покровськ – Дмитрівка і по можливості використовувати альтернативні маршрути», – повідомив він.

Журналістка Юлія Кирієнко опублікувала відео удару по українському тралу «Молнией» між Покровськом і Павлоградом – на ділянці Троїцьке – Миколаївка – Дмитрівка – Павлоград. За її даними, за пів доби армія РФ спалила 6 автомобілів.

