Заблоковані «Старлінки» для армії РФ зупинили навіть штурми? Деталі

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив 5 лютого, що внесені в «білий список» Starlink працюють, термінали військових РФ заблоковані. Про це ж пишуть російські Z-канали і «воєнкори».

У січні 2026 року надходили повідомлення про те, що російська армія використовує термінали супутникового зв’язку Starlink для далекобійних ударів безпілотниками по Україні. У Києві вирішили раз і назавжди вирішити проблему, почавши з переговорів із Ілоном Маском.

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що внесені до «білого списку» термінали супутникового інтернету Starlink працюють, а ті, що перебувають у користуванні російських військових – заблоковані.

Наразі «білі списки» оновлюють раз на добу

«Продовжуємо верифікувати термінали Starlink. Перша черга терміналів, які потрапили в «білий список», уже працює. Наразі «білі списки» оновлюють раз на добу. Якщо ви подали свій термінал на реєстрацію, але він ще не працює – варто зачекати. Це дуже масштабний процес, який потребує часу. Паралельно вже зараз працюємо над тим, щоб дані надходили на перевірку в режимі реального часу», – написав він у телеграмі 5 лютого.

За словами міністра, цивільним потрібно верифікувати свої Starlink через ЦНАП, для юросіб уже незабаром буде доступна відповідна послуга на порталі «Дія».

«Наша команда разом із партнерами оперативно відпрацьовує всі кейси. Дякую військовим і командирам, які оперативно верифікували свої термінали. Безперервність і стабільність звʼязку для фронту критично важлива», – додав він.

Російські «воєнкори» заявляють про масові збої в роботі Starlink

У противника катастрофа. Все управління військами лягло. На багатьох ділянках зупинені штурмові дії

Експерт з радіотехнологій, а тепер і радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов зазначив: Експерт зі зв'язку і радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов написав на своєму каналі, що у противника на фронтах «навіть не проблема, у противника катастрофа. На багатьох ділянках зупинені штурмові дії. По наших військах з'ясували, що були проблеми у тих, хто не оперативно подав списки на приватні Starlink. Процес обробки триває».

Тим часом російські Z-канали і «воєнкори» у своїх пабліках заявляють про масові збої в роботі Starlink після домовленості України та SpaceX про блокування незареєстрованих терміналів. Крім цього, припинив працювати супутниковий інтернет в окупованих містах, де ним користувалися через відсутність зв’язку. Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) систематизували скарги провоєнних каналів РФ – ось які висновки можна зробити.

Зв’язок втратили не лише дальні БПЛА, а й війська РФ на передовій, тому що більша її частина була побудована на Starlink. За даними деяких каналів РФ, зупинені навіть штурмові дії.

«Бойові товариші з фронту пишуть, що термінали разом згасли. Розрахунки БПЛА, РЕР/РЕБ, вогневі засоби та піхотні позиції тепер без інтернету», – пише канал «Рядовий Губарєв».

«Як ми спочатку й побоювалися, «вмерли» не лише термінали на дронах, а й стаціонарний зв’язок у передової. Тепер це відкидає зв'язок і бойове управління в ЗС РФ одразу на пару років назад до вже забутих багатьма давніх технологій дротового інтернету, вайфаю і радіозв'язку», – йдеться на каналі «Военный осведомитель».

«Управління військами на фронті фактично паралізоване», – пише канал «Досье. Секретный контур»).

Військові блогери РФ пишуть про відсутність альтернативи до зв’язку SpaceX і закликають своїх технічних фахівців терміново знайти рішення. А також обіцяють повернути гроші за «Старлінки», на які збирали серед громадян РФ.

«За відсутності альтернатив ЗС Росії використовують сірі «Старлінки» для організації зв'язку на фронті. Небезпека в тому, що це був легкий шлях, порівняно з тим, щоб зробити щось своє в космосі, тягнути оптоволокно, яке вічно рветься, налагоджувати «мости», або навіть масово працювати з цифровими станціями для організації передачі малих пакетів даних», – пише канал «Два майора».

У окупованому Сіверськодонецьку, де Росія блокує зв'язок через його близькість до фронту, жителі масово скаржаться на відключення і не розуміють причин.

«А хто знає, на скільки відключили «Старлінк»?»; «Старлінк» живий у когось?»; «Ні, у всіх ліг»; «А що зі «Старлінком», він буде працювати, чи це тепер нарізна дошка для овочів?» – пишуть у міських чатах Сіверськодонецька.

Ще у понеділок російські «воєнкори» заспокоювали, що створення «білого списку» терміналів Україні навряд чи вдасться, оскільки ЗСУ використовують на фронті багато «сірих» «Старлінків».

Українські військові теж мають проблеми?

Українські військові справді повідомляли про збої і в них, проте зараз Україна веде процедуру реєстрації терміналів – це роблять у Центрах надання адмінпослуг та порталі «Дія» – Міноборони публікує інструкцію, як це зробити.

Весь ЦНАП зібрався навколо мене

«Відключили нам «Старлінк», оскільки він в нас цивільний, і був придбаний власним коштом, ще в часи, коли ми були добровольцями і ТЦК бігав від нас, а не ви від нього», – написав Саід Ісмагілов, колишній муфтій Духовного управління мусульман України «Умма», військовослужбовець ЗСУ. – Звісно, що як військові, ми краще за всіх знаємо, що у разі небезпеки треба діяти швидко і рішуче, але і ми були здивовані таким оперативним відключенням усіх не ЗСУшних «Старлінків». Лише вчора отримали інструкції, як ставити на державну реєстрацію приватні «Старлінки», а тут вже вночі і відключили. Пофоткав той «Старлінк» і ту коробку від нього (добре, що вона в мене зберіглася) з усіх боків, і поїхав до найближчого ЦНАПу в Х-регіоні, щоб подати повідомлення про використання того «Старлінка». Весь ЦНАП зібрався навколо мене, бо ніхто ще толком не знав, як його реєструвати, і де ті чарівні цифри, що треба вводити в кожну графу. Синергією всього трудового колективу, включно з охоронцем, ми ніби це заповнили. Тепер думаю, а коли підключать?»

До цього

2 лютого Михайло Федоров повідомив, що уряд ухвалив постанову про впровадження «білого списку» для терміналів супутникового Starlink, зазначивши, що незабаром в Україні працюватимуть лише перевірені й зареєстровані термінали, усе інше буде відключено.

«Це реакція на використання росіянами Starlink. Російські дрони, оснащені терміналом, складно збити. Вони летять на низькій висоті, стійкі до РЕБ і керуються оператором у режимі реального часу навіть на великих відстанях. Єдине технічне рішення для протидії – запровадження «білого списку» й авторизація всіх терміналів», – написав він у телеграмі.

Український експерт з безпілотної авіації Павло Кащук раніше повідомив, що Росія почала серійно інтегрувати термінали супутникового зв’язку Starlink у свої ударні дрони «Шахед», «Гербера», «БМ35» і «Молния». Також це підтвердив і Федоров на заході «Армія дронів – 2025».

Згодом міністр оборони Михайло Федоров уточнив, що Міністерство оборони співпрацює з американською компанією SpaceX через використання зв’язку Starlink для роботи російських дронів і «уже вирішує проблему».

1 лютого генеральний директор SpaceX Ілон Маск заявив, що заходи, вжиті його компанією для припинення несанкціонованого використання Starlink Росією, схоже, «дали результат».