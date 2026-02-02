Федоров оголосив про запуск верифікації терміналів Starlink в Україні

Уряд ухвалив постанову про впровадження «білого списку» для терміналів супутникового Starlink, повідомив міністр оборони Михайло Федоров.



За його словами, незабаром в Україні працюватимуть лише перевірені й зареєстровані термінали, усе інше буде відключено.



«Це реакція на використання росіянами Starlink. Російські дрони, оснащені терміналом, складно збити. Вони летять на низькій висоті, стійкі до РЕБ та керуються оператором у режимі реального часу навіть на великих відстанях. Єдине технічне рішення для протидії – запровадження «білого списку» та авторизація всіх терміналів», – написав він у телеграмі.



Федоров заявляє, що процес реєстрації Starlink для українців буде максимально простим – лише один візит у найближчий ЦНАП, для бізнесу верифікація відбуватиметься онлайн на порталі Дія.



«Військовим звертатися до ЦНАПу не потрібно – для Сил оборони вже діє окремий захищений канал через DELTA. Також вам не треба ставити власні термінали на баланс військової частини чи передавати дані облікових записів – лише убезпечити свій термінал від блокування, внісши його в «білий список», – додав міністр.

Український експерт з безпілотної авіації Павло Кащук раніше повідомив, що Росія почала серійно інтегрувати термінали супутникового зв’язку Starlink у свої ударні дрони «Шахед», «Гербера», «БМ35» і «Молния». Також це підтвердив і Федоров на заході «Армія дронів – 2025».

Згодом міністр оборони Михайло Федоров уточнив, що Міністерство оборони співпрацює з американською компанією SpaceX через використання зв’язку Starlink для роботи російських дронів і «уже вирішує проблему».

1 лютого генеральний директор SpaceX Ілон Маск заявив, що заходи, вжиті його компанією для припинення несанкціонованого використання Starlink Росією схоже «дали результат».



