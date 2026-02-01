Заходи щодо припинення використання Росією Starlink дали результат – Маск

Заходи, вжиті його компанією для припинення несанкціонованого використання Starlink Росією начебто «дали результат», зазначив генеральний директор SpaceX Ілон Маск у соцмережі Х.

«Схоже, що заходи, вжиті нами для припинення несанкціонованого використання Starlink Росією, дали результат. Повідомте нас, якщо потрібно вжити додаткових заходів», – написав Маск.

Інших подробиці він не повідомив.

Таким чином американський мільярдер відповів на твіт міністра оборони України Михайла Федорова за четвер, який подякував президентці SpaceX Гвінн Шотвелл та Ілону Маску за «швидку реакцію» на новину про те, що Росія використовує дрони з інтернет-системою Starlink.

Український експерт з безпілотної авіації Павло Кащук раніше повідомив, що Росія почала серійно інтегрувати термінали супутникового зв’язку Starlink у свої ударні дрони «Шахед», «Гербера», «БМ35» і «Молния». Того ж дня це підтвердив і Федоров на заході «Армія дронів – 2025».

Згодом міністр оборони Михайло Федоров уточнив, що Міністерство оборони співпрацює з американською компанією SpaceX через використання зв’язку Starlink для роботи російських дронів і «уже вирішує проблему».

За його словами, міністерство зв’язалося з компанією через кілька годин після появи російських дронів зі зв’язком Starlink над територією України й запропонувало шляхи розв’язання проблеми.

«Вдячний президентці SpaceX Гвінн Шотвелл та особисто Ілону Маску за швидку реакцію і початок роботи над вирішенням ситуації», – заявив міністр.

Федоров нагадав, що рішення Маска увімкнути Starlink і направити першу партію терміналів в Україну на початку повномасштабного вторгнення Росії стало «критично важливим для стійкості нашої держави»:

«Західні технології мають і надалі допомагати демократичному світу та захищати цивільне населення, а не використовуватися для терору й знищення мирних міст».



