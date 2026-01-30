Росія ставить Starlink на «шахеди» і «молнії»: наскільки серйозна загроза для тилу?

За лічені місяці Росія пройшла шлях від експериментального використання супутникових терміналів Starlink Starlink – це американська супутникова система зв’язку компанії Ілона Маска SpaceX, яка забезпечує доступ до інтернету у будь-якій точці світу через мережу з тисяч низькоорбітальних супутників на розвідувальних дронах до застосування цієї технології на далекобійних «шахедах», «герберах», «БМ-35» та «молніях». Всі ці БпЛА, зазначають українські фахівці, зараз є ключовим засобом агресора для ударів по українському тилу, передусім енергетиці.

Російські дрони зі «Старлінком» вже траплялись, зауважують технічні спеціалісти. Але якщо раніше кріплення елементів супутникового зв’язку було саморобним, тепер – має ознаки серійної інтеграції. Це може свідчити про те, що Росія почала системно впроваджувати цю технологію, а отже, її використання на безпілотниках може стати масовим уже найближчим часом.

На думку фахівців, «Старлінк» дозволяє російським операторам великих ударних дронів керувати ними як FPV на оптоволокні, в реальному часі, – і майже на всю глибину території України.

Журналісти проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії поспілкувалися з військовими та експертами, щоб з’ясувати:

як армія РФ дійшла до застосування Starlink на «шахедах»;

яку загрозу становлять дрони РФ із супутниковим керуванням;

які варіанти протидії має Україна?

Від «Молнії» до «Шахеда»: як Росія поступово інтегрує Starlink

На початку грудня 2025 року з'явилася інформація, що Росія почала випробовувати Starlink на розвідувальних безпілотниках. Про це повідомив Сергій «Флеш» Бескрестнов, експерт з радіотехнологій, а тепер і радник міністра оборони України Михайла Федорова.

Уже за кілька тижнів стало відомо, що системи супутникового зв’язку почали регулярно фіксувати й на «молніях» – дешевих БпЛА з невеликою бойовою частиною, які можуть літати на десятки кілометрів і використовуються Росією для виснаження української ППО, а також для ударів по різних об’єктах, в тому числі рухомих.

«Якщо перші Starlink були прикручені абияк, то зараз вже штатно вмонтовані. Нашому противнику не шкода Starlink для ударного БпЛА», – додав експерт.

Як розповів Бескрестнов, такі споряджені американськими системами «молнії» працюють окремими групами та мають чіткі завдання – зокрема, завдавати ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури, як це вже фіксували в Чернігівській області та Миколаєві.

«Це тактика знищення всієї прифронтової території для того, щоб створити там «сіру зону», – пояснив «Суспільному» експерт.

На дешевих «молніях» агресор не зупинився. Наступним кроком стало застосування керованого через Starlink безпілотника БМ-35 (також відомого як «Італмас») для атаки на Дніпро 26 січня. Такий БпЛА здатен летіти ще далі – до 500 кілометрів.

На застосування супутникового зв’язку армією РФ звернули увагу й аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). За їхніми даними, ударні дрони БМ-35 зі Starlink активно використовує російський Центр передових безпілотних технологій «Рубікон».

Кульмінацією стало застосування Starlink для керування дронами-камікадзе «Шахед», які здатні летіти тисячі кілометрів. Остання така атака відбулася 24 січня по українських вертольотах в районі Кропивницького. Втім, в Інституті вивчення війни кажуть, що перші повідомлення про застосування «шахедів» зі Starlink фіксували ще восени 2024 року.

Використання систем супутникового зв'язку армією РФ підтвердили німецькому виданню Spiegel і в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

«Ці пристрої встановлюються, зокрема, на дрони великої дальності типу Shahed/«Герань» для атак на цивільну інфраструктуру України, а також на тактичні бойові дрони типу «Молнія» з дальністю до 50 кілометрів», – заявили у відомстві.

Shahed плюс Starlink: у чому загроза?

Аналітики ISW зазначають, що російські війська дедалі більше покладаються на Starlink, оскільки це дозволяє суттєво збільшити дальність дії безпілотників і зробити їх менш уразливими до українських засобів радіоелектронної боротьби. Причина у тому, що за такого типу управління оператора не обмежуватиме дальність радіохвиль (або ж довжина котушки оптоволокна, якщо говорити про такий тип БПЛА).

«Це велика небезпека для нас. Уявіть собі, що росіяни можуть в режимі онлайн керувати «шахедами», можуть керувати будь-якими ударними БпЛА і долітати, куди хочуть, – застерігає Сергій Бескрестнов в етері Radio NV. – Це великий FPV, який керується оператором з території Росії в режимі реального часу ».

Український експерт з безпілотної авіації Павло Кащук пояснює: якщо використання Starlink на безпілотниках стане масовим, засоби РЕБ фактично втратять здатність впливати на такі дрони, а мобільні вогневі групи зможуть діяти лише точково – для захисту окремих стратегічних об’єктів.

Це дрони, для яких не буде обмежень ні щодо дистанції, ні щодо рухливості цілей

«Це дрони, для яких не буде обмежень ні щодо дистанції, ні щодо рухливості цілей. Логістика військової техніки зупиниться по всій країні», – прогнозує він.

Водночас не всі експерти погоджуються, що це означає критичну зміну балансу сил. Військовослужбовець 413-го полку Сил безпілотних систем «Рейд», експерт порталу Defense Express Іван Киричевський вважає, що значення управління безпілотниками через Starlink не варто перебільшувати. Ба більше, наголошує він, будь-які російські експерименти з новими технологіями мають обмеження.

«Давайте згадаємо, що до дронів на оптоволокні була така російська «забавка», як дрони з машинним зором, – каже Киричевський. – Росіяни з цим намагалися бавитися, але, видно, вперлися в стелю співвідношення вартості і ефективності, тому вирішили, що для них оптоволокно є дешевшим».

За його словами, схожа ситуація може скластися і з використанням Starlink. Адже Росія не може легально закуповувати ці системи й використовувати їх на своїй території . Це означає високі витрати: закупівлі через треті країни, залучення спецслужб та складну логістику, пояснює Киричевський в етері Радіо Донбас Реалії.

У підсумку питання знову може впертися в гроші – наскільки масовим може бути таке рішення і чи не стане воно надто дорогим навіть для Росії з її величезними витратами на війну.

Чи можна (і чи варто) просто вимкнути «Старлінк» в Україні?

Одним із варіантів, як розв'язати проблему російських дронів зі супутниковим зв’язком, Павло Кащук бачить обмеження або вибіркове відключення сервісу Starlink на підконтрольній Україні території на глибині понад 20–30 кілометрів від лінії фронту. Технічно, за його словами, така опція існує і дозволяє обмежувати роботу терміналів з точністю до одного кілометра.

«Фактично ми можемо компромісно лишити роботу «Старлінку» в уже наявній « кілзоні Зона ураження» (0-25 км), де його робота критична для зв’язку підрозділів і де «старлінкольоти» принципово не погіршать ситуацію. Все, що далі вглиб нашої території, – вертаємось на «LTEшку» LTE (4G) – це звичайний мобільний інтернет, який працює через мережі операторів або переходимо на дороговартісні альтернативи. Інших варіантів я не бачу. На жаль», – каже він.

Як Starlink використовують українські військові В Україні Starlink почали широко використовувати після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Українські військові використовують Starlink для передачі відео та даних із розвідувальних дронів, а також для керування безпілотниками там, де звичайний радіозв’язок глушиться засобами радіоелектронної боротьби армії РФ. Більше читайте у матеріалі Війна без Starlink: ЗСУ вразливі без супутникового інтернету?

Сергій Бескрестнов теж каже, що потрібне рішення на рівні SpaceX та урядів США і України, яке заборонить використання чужих Starlink в країні.

«На нашій території повинні працювати тільки наші Starlink. А для цього ми повинні створити певний реєстр всіх Starlink , які є у Сил оборони і у волонтерів, передати їх на обслуговування офіційному дилеру в Україні і всі нові підключення проводити тільки через нього. Таким чином ми знаємо все, що є у нас. Всі Starlink, куплені в інших країнах, на території України не працюють», – пояснив він в етері Radio NV.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський також публічно звернувся до Ілона Маска із закликом зупинити використання супутникового зв’язку Starlink російськими військовими в Україні. Про це він написав 27 січня у соцмережі X.



«Гей, великий чоловіче Ілоне Маску, чому б тобі не заборонити росіянам використовувати Starlinks для завдання ударів по українських містах? Заробляння грошей на воєнних злочинах може зашкодити твоєму бренду», – написав Сікорський (раніше між ними уже був конфлікт, під час якого Маск назвав главу польського МЗС «маленькою людиною»).



У відповідь Ілон Маск різко відреагував на заяву польського міністра. У своєму дописі він назвав Радослава Сікорського «слинявим імбецилом», додавши, що дипломат не усвідомлює значення його технологій на фронті.



«Starlink – основа військових комунікацій України», – написав Маск.

Водночас Іван Киричевський застерігає, що такі рішення мають принципові обмеження. Starlink, зауважує він, – це глобальна система з тисяч супутників на орбіті, і локальні обмеження не розв’язують проблему повністю.

«Ми можемо відключати всі свої Starlink на лінії фронту, перейти на ТАПіки, так звані дротові польові телефонні апарати старого радянського зразка, і ним тільки забезпечувати собі зв'язок, але російські тарілки все одно його (супутникове покриття – ред.) будуть ловити ».

Як боротися із російськими дронами зі Starlink?

У такій ситуації Росія робить ставку не стільки на технологічну перевагу, скільки на масовість, пояснює військовослужбовець і експерт Іван Киричевський.

Нам доведеться шукати не високотехнологічні, а саме масові засоби протидії – кінетичні і не кінетичні

«Нам доведеться шукати не високотехнологічні, а саме масові засоби протидії – кінетичні і не кінетичні. Бити, наприклад, по пускових районах зосередження дронів », – додає він.

Водночас, за його словами, незалежно від того, через який канал зв’язку керується російський дрон – супутниковий чи радіоканал – набір засобів, як фізично знищувати дрони, залишається незмінним.

«Кулемети різних калібрів, ракетні установки різних калібрів – є американські C-UAS (Counter-Unmanned Aerial Systems – протидронові установки – ред.), ракети до яких дешевші за «Шахеди», і європейські аналоги, а також класичні зенітно-ракетні комплекси та різний набір малої авіації. Тобто впадати в паніку і говорити, що в нас вже трапиться катастрофа, навіть якщо її розібрати на основі доступних публічних даних, зарано », – каже Киричевський.

Ізраїльський експерт Давид Гендельман також погоджується, що в умовах зниження ефективності РЕБ логічним стає перехід до кінетичних рішень – фізичного знищення дронів. Тоді як засоби радіоелектронної протидії мають застосовуватися в інших сферах, де їхній потенціал ще не вичерпано.

«Якщо РЕБ (російські дрони зі Starlink – ред.) не бере, їх збивати можна тільки кінетично, тому останнім часом є розширення всієї цієї теми дронів-винищувачів», – каже експерт.

На нову загрозу, зокрема, зі сторони російських дронів зі Starlink відреагував і міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, проблему вже вирішує міністерство разом зі SpaceX.

«Через кілька годин після появи російських дронів зі зв’язком Starlink над українськими містами команда Міністерства оборони оперативно зв’язалася з компанією SpaceX та запропонувала шляхи розв’язання цієї проблеми. Вдячний президентці SpaceX Гвінн Шотвелл та особисто Ілону Маску за швидку реакцію і початок роботи над вирішенням ситуації», – написав Федоров.

Раніше міністр оборони писав про потребу ефективної системи малої ППО та дронів-перехоплювачів через зростання загрози з боку безпілотників, зокрема дронів, споряджених Starlink.

За оцінками фахівців, Україна має обмежений час, щоби ухвалити як політичні, так і технологічні рішення у відповідь на нову загрозу. В іншому разі застосування Росією дронів із супутниковим управлінням може суттєво ускладнити систему протиповітряної оборони та послабити безпеку в глибокому тилу.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС РЕАЛІЇ:

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук, телеграм або вайбер за номером +380951519505. Якщо ви пишете з окупованих територій, ваше ім'я не буде розкрите.

Поділіться з нами своїм відгуком про статтю: на пошту Donbas_Radio@rferl.org у фейсбук, телеграм або вайбер за номером +380951519505.