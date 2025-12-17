Міноборони Росії вперше розкрило витрати бюджету на війну проти України

У 2025 році витрати російського державного бюджету, «безпосередньо пов’язані зі спеціальною військовою операцією (так у Росії офіційно називають війну проти України)», становили 5,1 відсотка ВВП, заявив міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов на розширеному засіданні колегії відомства. На заяву Бєлоусова звернув увагу телеграм-канал Faridaily.

Згідно з прогнозом Мінекономрозвитку РФ, загальний обсяг російського ВВП цього року становитиме 217,3 трильйона рублів (близько 2,7 трлн доларів). Відтак витрати на війну з Україною можна оцінити в 11,1 трильйона рублів (близько 137 мільярдів доларів).

Журналісти зазначають, що це вперше, коли Міністерство оборони Росії розкриває безпосередні витрати на війну. Раніше публікувалися лише загальні витрати федерального бюджету за статтею «Національна оборона», до якої включені, зокрема, інвестиції в будівництво, розробку нових озброєнь й інші витрати.

У 2025 році, згідно з даними Мінфіну Росії, витрати на «Національну оборону» становитимуть 13,5 трильйона рублів (близько 167 мільярдів доларів) – тобто на війну з Україною буде витрачено приблизно 82% цієї суми.

Як зазначає російське видання «Медуза», на «Національну оборону» Росія витратить більше, ніж сумарно на «Соціальну політику» (6,9 трильйона рублів) і «Національну економіку» (4,4 трильйона).