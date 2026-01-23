Від Бразилії до Уганди. Де Росія вербує людей для збирання «Шахедів»

Регіна Хісамова

На початку 2026 року американський «Фонд захисту демократій» (Foundation for Defense of Democracies, FDD) опублікував доповідь, що розкриває агресивну кампанію з набору дівчат із Латинської Америки для роботи в особливій економічній зоні «Алабуга» в Татарстані. Саме там збирають дрони, які використовують у війні проти України. Згідно з даними аналітиків, після початкового фокуса на Африці Росія переключилася на країни Південної та Центральної Америки, перетворивши програму «Алабуга Старт» на глобальний канал постачання підневільної робочої сили для потреб оборонно-промислового комплексу. Журналісти проєкту Радіо Свобода «Idel.Реалії» проаналізували доповідь, а також з’ясували, як іспаномовний блогер із Росії просуває наративи влади на закордонну аудиторію.

«Фонд захисту демократій» (Foundation for Defense of Democracies, FDD) – американський аналітичний центр, що займається питаннями зовнішньої політики та національної безпеки. Розташований у Вашингтоні, округ Колумбія. Фонд був заснований у 2001 році у відповідь на терористичні атаки 11 вересня.



Організація займається дослідженнями та аналітикою у сфері зовнішньої політики, національної безпеки, тероризму та протидії тероризму, а також економічної санкційної політики.

Не лише Африка

Африка, за даними «Фонду захисту демократій», стала першим і наймасштабнішим регіоном для рекрутингу в ежах програми «Алабуга Старт». Активний набір ведеться в Уганді, Ефіопії, Нігерії, Кенії, Руанді, Південній Африці та Ботсвані. Рекламні кампанії у TikTok та Instagram обіцяють дівчатам (від 18 до 22 років) безкоштовний переліт, житло, навчання російської мови та роботу у сфері «гостинності» (готелі, ресторани) або громадського харчування.

Однак, за даними численних розслідувань (AP, The Wall Street Journal, CNN), замість роботи офіціантками учасниць залучають до збирання іранських дронів-камікадзе «Герань-2» (Shahed-136). Дівчата розповідали про 12-годинні зміни, низькі зарплати (після відрахувань за житло та навчання), постійне стеження та роботу з небезпечними хімікатами без належного захисту.

Численні публікації міжнародних ЗМІ, як зазначено у доповіді FDD, привернули увагу до проблеми в країнах Африки. Зокрема, Інтерпол розпочав перевірку програми в Ботсвані за підозрою у торгівлі людьми. А уряд ПАР ініціював розслідування діяльності російських компаній, які набирають персонал через структури БРІКС.

Згідно зі звітом американського аналітичного центру «Фонд захисту демократій», до середини 2025 року програма «Алабуга Старт» прагнула охопити вже понад десять країн іншого регіону – Латинської Америки (враховуючи Бразилію, Еквадор та Болівію), намагаючись диверсифікувати робочу силу на тлі скандалів в Африці.

У фонді нагадали, що програма «Алабуга Старт» позиціонується як міжнародний проєкт кар’єрного розвитку, проте експерти класифікують її як «канал примусової праці», що підживлює російську агресію проти України.

Вербувальники, як і в країнах Африки, використовують агресивний цифровий маркетинг: від таргетованої реклами в TikTok та Instagram до відеороликів, створених за допомогою штучного інтелекту, пишуть аналітики. У цій схемі задіяні й так звані «посли» – наприклад, еквадорський інженер Алехандро Венегас або бразильський колумніст Енріке Домінгес, які просувають образ Росії як «друга Глобального Півдня».

Згідно зі свідченнями учасниць програми «Алабуга Старт», до 90% новобранців розподіляють на заводи зі збирання дронів. Від кандидаток, як зазначено в доповіді FDD, вимагають постійних звітів: фотографії посадкових талонів, селфі з літака та фіксацію проходження всіх транзитних точок. Після прибуття в особливу економічну зону дівчата опиняються в умовах тотального стеження та «фінансової кабали», пишуть аналітики.

Замість обіцяної зарплати у $500 багато хто отримує заледве шосту частину цієї суми – після відрахувань за проживання, курси мови та «адміністративні штрафи», сказано в доповіді «Фонду захисту демократій». Ситуація погіршується ще й тим, що дівчата контактують із їдкими хімікатами, які викликають опіки, а після атак українських БПЛА на територію ОЕЗ «Алабуга» адміністрація почала конфісковувати паспорти у тих, хто намагався залишити програму.

Ось як автори доповіді, наприклад, описують ситуацію в Бразилії:

Наразі Бразилія є основною ціллю зусиль «Алабуга Старт» щодо набору персоналу в Латинській Америці

«Схоже, що наразі Бразилія є основною ціллю зусиль «Алабуга Старт» щодо набору персоналу в Латинській Америці. Найбільш рання активність датується кінцем січня [2025 року], коли хвиля повідомлень у пресі представляла ініціативу як партнерство між Росією та Бразилією або ініціативу БРІКС для вирішення проблеми гендерної нерівності та розширення можливостей для молодих жінок. Такі видання, як Portal014, Brasil247 та Guarulhos Cultural, просували програму. <…> Більшість зусиль із вербування у соціальних мережах у Бразилії припала на період із травня до липня. FDD виявила кампанії щонайменше 10 впливових інфлюенсерів у TikTok та Instagram із загальною кількістю підписників 22 мільйони».

Аналітики FDD наголошують, що методи «Алабуги» повністю відповідають міжнародним визначенням торгівлі людьми: використання обману, зловживання вразливим становищем та створення умов, за яких звільнення співробітника стає фінансово неможливим.

ООН визначає торгівлю людьми як вербування з використанням «шахрайства, обману, зловживання владою або вразливим становищем». «Алабуга Старт» займається саме такою практикою

«Хоча жодна країна чи міжнародний орган ще не звинуватили «Алабуга Старт» у торгівлі людьми, практика вербування в межах цієї програми відповідає ключовим елементам міжнародних визначень торгівлі людьми та примусової праці. ООН визначає торгівлю людьми як вербування з використанням «шахрайства, обману, зловживання владою або вразливим становищем». Як свідчення вербувальників, так і звіти, зібрані журналістами, вказують на те, що «Алабуга Старт» займається саме такою практикою», – йдеться у доповіді фонду.

Аналітики класифікують програму як «канал примусової праці» і закликають країни регіону блокувати рекламу «Алабуги», а США та партнерів – запровадити санкції.

Що таке «Алабуга Політех»

Влітку 2023 року журналісти видання «Протокол» та YouTube-каналу «РЗВРТ» розповіли, що студентів коледжу «Алабуга Політех» залучають до збирання іранських безпілотників на заводі в особливій економічній зоні «Алабуга».

Багато робітників – неповнолітні, йшлося у розслідуванні. Вже тоді розслідувачі писали, що в «Алабугу Політех» залучали, зокрема, студенток з Африки, заманюючи їх через застосунки для знайомств Tinder та Badoo. Деякі з них розповідали, що з ними «поводяться як з віслюками» і «тримають у рабстві».

Першими про співпрацю Ірану та Росії в галузі безпілотників восени 2022 року розповіли іноземні ЗМІ, коли російські БПЛА «Герань-2» почали атакувати Україну. Тоді журналісти стверджували, що «російські» безпілотники насправді є перейменованими іранськими дронами Shahed. Росія та Іран співпрацю у сфері виробництва БПЛА заперечували.

Той факт, що в «Алабузі» виробляють безпілотники, в Росії не приховують. Зв'язок коледжу «Алабуга Політех» та особливої економічної зони вважається підтвердженим. У липні 2025 року в передачі російського телеканалу «Звєзда» (він підпорядковується Міноборони РФ) розповіли, що в ОЕЗ «Алабуга» налагоджено серійний випуск безпілотників «Герань». Телеканал показав масштаби складальних робіт, у яких беруть участь студенти коледжу.

У репортажі «Звєзди» генеральний директор ОЕЗ «Алабуга» Тимур Шагівалєєв заявив, що на заводі виробляють «тисячі» безпілотників, а до роботи залучені студенти коледжу «Алабуга Політех». На кадрах видно, як молоді співробітники, багато з яких виглядають як підлітки, збирають деталі.

– Сотні верстатів, тисячі працівників, і куди не глянь – усюди молодь. Хлопці та дівчата працюють тут, і тут же навчаються в коледжі, – йшлося у репортажі.

У 2024 році «Алабуга» більш ніж удвічі наростила виробництво дронів. За перші дев'ять місяців 2024-го зібрали 5 760 іранських безпілотників Shahed проти 2 736 роком раніше. У свою чергу компанія «Альбатрос», яка займається збиранням безпілотників, у 2024 році заробила понад 955 млн рублів – на 61% більше, ніж роком раніше. Українські військові називають «Алабугу» «законною військовою ціллю».

Через збирання дронів в «Алабузі» особливу економічну зону неодноразово атакували безпілотники. Так, другого квітня 2024 року удар припав на гуртожиток. Тоді в оперативних службах заявили, що постраждали семеро людей, зокрема двоє підлітків. Наступна атака була 23 квітня 2025 року.

15 червня 2025 року удар припав по парковці за кілька метрів від будівлі «Алабуги Політеху». Внаслідок атаки БПЛА загинули двоє людей; понад десять, зокрема троє дітей, постраждали.

12 серпня минулого року влада Татарстану розповіла про «масовану атаку ворожих БПЛА» на республіку. Чиновники відзвітували, що «всі безпілотні літальні апарати були спрямовані на промислові об’єкти». На які саме – не повідомлялося. В СБУ пізніше повідомили, що атака була здійснена на термінал зберігання дронів у Татарстані.

«Склад розташований у російському населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан, на відстані 1 300 кілометрів від України», – йшлося у повідомленні.

«Росія – друг Глобального Півдня»

30 листопада 2025 року на YouTube-каналі ILIA | RUSIA REAL (82,3 тис. підписників) вийшло півгодинне відео з ОЕЗ «Алабуга», зняте Іллею Ніколаєвим – блогером, який розповідає про Росію іспанською мовою. На його каналі багато контенту про країну, російські морози, ціни на продукти, Якутію тощо.

Однак опубліковане наприкінці осені минулого року відео дещо вибивається зі звичної для Ніколаєва тематики. Він приїхав в особливу економічну зону «Алабуга», де зустрівся і поговорив із двома дівчатами з Латинської Америки – Емі з Перу та Наомі з Еквадору, – які приїхали на роботу в Татарстан за програмою «Алабуга Старт».

Відео починається з випуску новин у Південній Африці, в якому стверджується, що програма «Алабуга Старт» у Росії «вербує молодих жінок з Африки для роботи на військових заводах і може бути пов’язана з торгівлею людьми». Слідом говорить уже блогер Ніколаєв:

– У Росії існує величезна економічна зона «Алабуга». Вона оточена розповідями про дрони, дивні правила та сотні іноземних дівчат, які приїжджають сюди, щоб працювати. Чому молоді дівчата приїжджають із Латинської Америки? Чому ця програма лише для дівчат до 22 років? Що ж насправді відбувається всередині цієї програми, про яку говорить увесь інтернет? Але майже ніхто не показав її зсередини. Щоб зрозуміти, де правда, а де міфи, ми проведемо цілий день із дівчатами з Латинської Америки, які живуть і працюють тут. Я дійсно підтримую цей проєкт. Давайте з’ясуємо, що тут відбувається, – заявляє блогер.

Трохи пізніше він знову повертається до переліку, як він стверджує, «міфів про програму»:

– В останні місяці почало з’являтися багато коментарів та відео про це місце, про програму «Алабуга Старт»: що тут сучасне рабство, що це торгівля людьми, що якщо ти приїдеш до Росії, тебе будуть експлуатувати або ти просто зникнеш. Щоб зрозуміти, що тут правда, а що міф, я приїхав особисто.

Далі Ілля Ніколаєв намагається «розвінчати міфи» та виправдати програму:

– Росія перебуває під санкціями, вона має величезну промислову інфраструктуру. Водночас країна шукає нові можливості та союзників, особливо в Африці, Латинській Америці та в країнах колишнього Радянського Союзу. У цьому контексті виникає вельми конкретна ідея: створити програму працевлаштування для молоді з цих країн. І водночас показати, що Росія – друг Глобального Півдня.

На відео блогер активно розповідає про «Алабугу Старт» і зазначає, що це не класична академічна програма, а «швидше, трудова ініціатива для дівчат до 22 років». Ніколаєв каже, що їм оплачують переліт, надають житло та роботу, паралельно вони вчать російську мову.

Звинувачення на адресу «Алабуги» деяких учасниць програми в тому, що у них відбирали паспорти та фактично заганяли у трудове рабство для збирання дронів, Ніколаєв називає «брехнею». Водночас жодних спростувань він, втім, не наводить.

Дві дівчини з Південної Америки, з якими на відео спілкується Ніколаєв, розповідають про своє життя в Росії, діляться тим, чи важко їм жити в чужій країні та вчити російську мову, а також про роботу.

Однак цей блок досить невеликий: одна зі співрозмовниць – Наомі з Еквадору – розповідає, що працює операторкою виробництва, займається різанням матеріалів (дерево, тканина) та роботою на верстатах.

Інша дівчина – Емі з Перу – показує своє житло: місце у гуртожитку. Вона каже Ніколаєву, що це не «тюрма», як пишуть в інтернеті, а «комфортне місце». У блоці, за словами співрозмовниці блогера, живуть вісім осіб, є два санвузли. Сусідки Наомі – дівчата з Мадагаскару та Сьєрра-Леоне; російська мова для них – єдина спільна для спілкування, підкреслює уродженка Перу.

Емі також згадує, що дізналася про «Алабуга Старт» через TikTok. Їй подобається, що програма – лише для жінок, так вона почувається у більшій безпеці. За словами дівчини, в інших країнах їй пропонували лише навчання, а тут – повний пакет: із житлом та гарантованою роботою.

Після закінчення контракту Наомі та Емі, за їхніми словами, планують подаватися на гранти для вступу до російських університетів.

– Коли я читав статті про чутки навколо програми – це було дуже популярним міфом в Аргентині... Мені було страшно: окей, ця програма лише для молодих дівчат, що тут відбувається? Але коли я бачу на власні очі, що тут усе добре, я можу сказати, що це брехня. Люди тут працюють, вчать російську, все нормально, – упевнений Ілля Ніколаєв.

Його підтримують і дівчата.

– Весь мій досвід свідчить про те, що всі ці чутки про програму – це фальш, брехня. Тут якість життя часом набагато вища, ніж у твоїй власній країні. Тому я вважаю, що все, що кажуть [поганого], – це неправда, – розповідає Наомі.

У самому відеоролику або описі до нього не вказано, що випуск спонсорований урядами Росії чи Татарстану, або компаніями «Алабуга Старт» чи «Алабуга Політех». Водночас Ілля Ніколаєв у своєму відео не розповів про атаки БПЛА по території «Алабуги». Не згадав блогер і про те, що на території ОЕЗ збирають ударні дрони для потреб російської армії.

«Idel.Реалії» звернулися до Ніколаєва з проханням прокоментувати його відео, проте на момент публікації матеріалу він не відповів на запит. Зазначимо, що деякі блогери з Бразилії, які раніше розміщували рекламу роботи в Татарстані, зрештою видалили свої дописи; частина з них навіть записала відео з вибаченнями.

Розширення «Алабуги» та тисячі робітників

Влітку 2025 року телеканал CNN опублікував свіжі супутникові знімки заводу зі збирання безпілотників в ОЕЗ «Алабуга». Журналісти, поговоривши з експертами, дійшли висновку, що на території підприємства з'явилося щонайменше вісім нових споруд, схожих на склади. Деякі з них на момент зйомки ще будувалися.

Крім того, СNN спільно з американським Інститутом науки та міжнародної безпеки (ISIS) встановив, що на території «Алабуги» планують значно розширити житловий фонд для робітників заводу. Журналісти з'ясували, що компанія «Стройтрест Алабуга» в середині липня видалила зі свого сайту розділ, присвячений планам будівництва великого житлового комплексу під назвою «Хостели Європи». CNN писав, що презентація для внутрішнього використання, опублікована 4 липня, «очевидно, показує, що «другий етап» будівництва вже розпочався».

В американському Інституті науки та міжнародної безпеки вважають, що після завершення будівництва будівлі зможуть вмістити до 40 000 робітників. За словами засновника інституту Девіда Олбрайта, це означатиме «досить суттєве збільшення виробництва дронів».

Вербування і в СНД

– Понад тисяча дівчат у 2025 році переїхали та повністю змінили своє життя, – так починається відео в Telegram-каналі «Алабуга Старт СНД», опубліковане 30 грудня 2025 року. У ньому HR-фахівці компанії розповідають про підсумки року та вітають учасників програми зі святами. Цей канал повністю присвячений рекрутингу дівчат із країн Центральної Азії та інших країн СНД (наприклад, Білорусі).

У середині минулого року стало відомо, що дівчат та юнаків із Центральної Азії закликають на навчання та роботу в ОЕЗ «Алабуга». Вербувальники особливо досягли успіху в Киргизстані: представники «Алабуги» підписали меморандум про співпрацю з Міністерством освіти і науки країни, безперешкодно відвідують школи та коледжі й проводять відбір учнів.

Новина про те, що «Алабуга Політех» заманює молодь на підприємство, з'явилася і в Казахстані. До рук активістів в Астані потрапили рекламні листівки, які роздавали школярам. У них зазначалося, що до коледжу «Алабуга Політех» приймають із 14 років; поруч із гаслами «Тому що ти потрібен Росії», «Нам всім потрібна перемога у «СВО» Так у Росії називають війну проти України та «Зібрати ударні дрони, що знищують ворога – круто» була розміщена фотографія безпілотника.

Молодь їде за кар'єрним зростанням, а в результаті опиняється на заводі, де збирає військові дрони

Казахстанська піарниця та спеціалістка з профорієнтації Дар’я Бублик у червні минулого року написала у Facebook, що на неї виходили представники «Алабуги» з пропозицією попрацювати для залучення в програму дівчат від 16 до 22 років із Казахстану. – Запропонували гроші за кожного працевлаштованого казахстанця. Від усього цього я відмовилася, – зазначила Бублик. – Мені сказали, що йдеться про роботу на кухні та в сервісі, причому одразу з хорошою зарплатою. Проте молодь їде за кар'єрним зростанням, а в результаті опиняється на заводі, де збирає військові дрони.

Бублик уточнила, що в «Алабузі» вже працює багато казахстанок та киргизстанок.

«Спроба дискредитувати успішну програму»

Після публікацій ЗМІ про заманювання дівчат з Африки на російський завод керівництво «Алабуги» у листопаді минулого року звинуватило іноземних журналістів у спробі дискредитації.

Керівник групи проєктів Ельмір Сайфуллін заявив ТАРС, що «статті навколо «Алабуги Старт» – приклад спроби створення негативного фону навколо успішного російського проєкту».

Це спроба створити негативний інформаційний вакуум навколо успішних проєктів Росії. «Алабуга старт» – не виняток. Я регулярно стикаюся з такою інформацією <...>. Усе це засудження свідчить про одне: це не що інше, як спроба дискредитувати успішну програму, яка дає змогу іноземним учасницям із 86 країн побудувати успішну професійну кар'єру в Росії, – заявив він.